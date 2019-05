Marcel Kittel en Katusha-Alpecin gaan per direct uit elkaar. De dertigjarige Duitser voelt zich niet meer op zijn plek bij de Zwitserse wielerploeg en heeft daarom gevraagd om de ontbinding van zijn contract.

"De laatste twee maanden voel ik me uitgeput. Op dit moment ben ik dan ook niet in staat om op het hoogste niveau te trainen en wedstrijden te rijden", verklaart Kittel donderdag op de site van Katusha.

"Daarom heb ik besloten om een pauze in te lassen en wat tijd voor mezelf te nemen. Ik ga nadenken over doelstellingen in mijn loopbaan en dan zal ik een plan maken voor de toekomst."

Kittel maakte na een succesvol seizoen bij Quick-Step aan het einde van 2017 de overstap naar Katusha, maar de Duitser kwam nooit echt uit de verf bij de Zwitserse WorldTour-ploeg. Zijn zeges in 2018 bleven beperkt tot twee dagoverwinningen in de Tirreno-Adriatico.

Waar Kittel in 2017 nog maar liefst vijf etappezeges boekte in de Tour de France, moest hij in de editie van vorig jaar afstappen, omdat hij in de elfde etappe buiten de tijdslimiet binnenkwam. Hij verliet de Ronde van Frankrijk zonder ook maar één overwinning op zak.

Marcel Kittel. (Foto: Pro Shots)

Ruzie Kittel met ploegleider tijdens Tour

Niet alleen op sportief gebied verliep de samenwerking tussen Kittel en Katusha moeizaam. In de zomer van 2018 - tijdens de Tour - lag hij in de clinch met de Russische ploegleider Dmitri Konyshev, die Kittel bestempelde als "een egoïst die alleen maar in zichzelf is geïnteresseerd".

Katusha liet na de teleurstellend verlopen Tour de France weten nog steeds het volste vertrouwen te hebben in Kittel, maar de negentienvoudig etappewinnaar in een grote ronde ging niet beter presteren. Hij deed in augustus nog mee aan de Ronde van Duitsland, maar stapte na de eerste etappe vermoeid af.

Begin dit jaar maakte Kittel zijn rentree in het peloton en boekte hij ook zijn eerste zege in bijna een jaar tijd door de Trofeo Palma, een eendaagse koers op Mallorca, op zijn naam te schrijven. Hij wist die overwinning geen vervolg te geven.

Kittel won in zijn loopbaan maar liefst veertien etappes in de Tour de France. Daarnaast heeft de sprinter vier dagoverwinningen in de Giro d'Italia en een zege in de Vuelta a España (2011) op zijn palmares staan.