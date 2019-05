Bauke Mollema start zaterdag na een goede voorbereiding vol vertrouwen aan zijn derde Giro d'Italia, maar de 32-jarige renner weet dat het door de ijzersterke concurrentie een helse klus wordt om mee te doen om een plek in de top drie van het eindklassement.

"Het zal heel moeilijk worden om het podium te halen, dat realiseer ik me wel", zegt Mollema woensdag in Bologna, waar de 102e Ronde van Italië zaterdag begint met een korte tijdrit.

"Er staan heel veel favorieten aan de start, het deelnemersveld is misschien wel sterker dan bij de Tour de France. Maar als ik mijn topniveau haal, gezond blijf en geen fouten maak, denk ik dat ik vooraan mee kan doen."

Mollema vroeg de leiding van zijn ploeg Trek-Segafredo vorig jaar oktober al of hij als kopman mocht starten in de Giro. Vervolgens zag hij hoe grote namen als Tom Dumoulin (de winnaar van 2017), Vincenzo Nibali (de winnaar van 2013 en 2016), Simon Yates, Primoz Roglic, Mikel Landa, Miguel Ángel López en Ilnur Zakarin ook hun deelname toezegden aan de eerste grote ronde van het jaar.

"Er zijn momenteel nu eenmaal heel veel goede klassementsrenners, dus het is niet gek dat er veel meedoen aan de Giro", aldus Mollema. "Er zijn misschien wel twintig renners die voor de top vijf of top tien kunnen gaan. Maar ik heb er geen controle over welke andere mannen meedoen. Ik moet zelf proberen mijn beste niveau te halen."

'Heb heel goede voorbereiding gehad'

Mollema eindigde twee jaar geleden bij zijn vorige deelname aan de Giro als zevende. Het was de vijfde keer dat hij in de top tien eindigde in een grote ronde, maar ook direct de laatste keer. In de Tour van 2017 (17e), de Tour van 2018 (26e) en de Vuelta a España van 2018 (30e) kon hij om uiteenlopende redenen niet met de beste klassementsrenners mee.

"In twee van mijn laatste drie grote rondes richtte ik me niet op het rijden van een goed klassement", stelt de Groninger. "In de Tour van vorig jaar wel, maar toen viel ik aan het einde van de eerste week. Zo slecht gaat het dus niet met mij en grote rondes, maar het klopt wel dat het al twee jaar geleden is dat ik in de top tien reed. Ik hoop dat het de komende weken weer gaat lukken."

Mollema heeft zich de afgelopen maanden op een wat andere manier voorbereid op de Giro dan twee jaar geleden. Toen reed hij zijn laatste koers voor de Ronde van Italië al eind maart, terwijl hij dit jaar in april nog startte in de Ronde van Baskenland, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In die laatste twee koersen maakte hij een goede indruk met respectievelijk een twaalfde en een zesde plek.

"Ik denk dat ik een heel goede voorbereiding heb gehad op het niveau zit waarop ik wil zitten. Ik weet van mijn vorige twee Giro-deelnames dat ik heel moe was in de laatste week, hopelijk voel ik me nu beter richting het einde van de ronde."

"Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik hou van grote rondes en het rijden van een klassement, ook al weet ik dat ik niet een van de topfavorieten ben. Maar ik denk niet dat ik minder dan ben dat twee jaar geleden, zeker niet. Ik heb er de afgelopen maanden alles aan gedaan om zo goed mogelijk aan de start te staan en ik denk dat dat goed gelukt is."