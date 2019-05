Bauke Mollema zal het in de Giro d'Italia vooral doen met steun van thuisrijders. Trek-Segafredo wees maandag vier Italianen aan om hem te ondersteunen: Gianluca Brambilla, Giulio Ciccone, Nicola Conci en Matteo Moschetti.

De 32-jarige kopman krijgt verder hulp van de Australiër Will Clarke, de Oostenrijker Michael Gogl en de Spanjaard Markel Irizar.

"Ik kijk enorm uit naar mijn derde Giro. De voorbereiding verloopt goed en ik heb er vertrouwen in dat ik een team om me heen heb dat me naar mijn beste niveau kan stuwen", zegt Mollema op de site van Trek-Segafredo.

In 2010 eindigde Mollema bij zijn debuut in een grote ronde als twaalfde in de Giro. Pas zeven jaar later keerde hij terug en werd hij verdienstelijk zevende in de Italiaanse rittenkoers.

Giro begint zaterdag met korte individuele tijdrit

De Giro begint aankomende zaterdag met een korte individuele tijdrit in Bologna en eindigt op zondag 2 juni met eveneens een chronorace in Verona.

Chris Froome won vorig jaar de Giro. De Brit van Team INEOS, voorheen Team Sky, kan zijn titel echter niet verdediger, omdat hij de voorkeur geeft aan het rijden van de Tour de France in juli.

Tom Dumoulin is er wel weer bij. De winnaar van 2017 en de nummer twee van 2018 heeft het pakken van de eindzege in de Giro dit jaar als hoofddoel gesteld.