De Giro d'Italia start zaterdag in de Noord-Italiaanse stad Bologna met een individuele tijdrit. Daarna voert het parcours kriskras door de laars: van ijskoude Alpentoppen tot de smalle stadsstraatjes van Verona. Lees hier alles wat je moet weten over het parcours van de 102e editie van de Ronde van Italië.

Voor het eerst sinds 2015 start de Giro weer op het Italiaanse vasteland. De drieweekse rittenkoers had de voorgaande jaren zijn 'Grande Partenza' in onder meer Nederland, Sardinië en Jerusalem.

Oud-wielrenner Erik Breukink reed 'de roze koers' vier keer en werd in 1988 tweede in het eindklassement. Volgens hem is de tijdrit in Bologna niet zomaar een proloog, maar een cruciale etappe.

"Door het slotklimmetje zullen de verschillen groter zijn dan in een vlakke tijdrit", concludeert Breukink. "Als klassementsrenner moet je er daar al staan, dat onderschatten ze niet."

Erik Breukink werd tweede in de Giro van 1988. (Foto: VI-Images)

De eerste week

Na de openingstijdrit vertrekken de renners in zuidelijke richting voor twee vlakke etappes langs de kust. In de finishplaatsen Fucecchio en Orbetello gaan de sprinters vermoedelijk om de dagzege strijden.

Vervolgens vertrekt het peloton naar Frascati, waar de renners een finish bergop te wachten staat. Deze bergspurt biedt een uitgelezen kans voor de 'puncheurs', terwijl de dag erop weer voor de pure sprinters zal zijn.

De finish van de zesde etappe ligt in San Giovanni Rotondo, het zuidelijkste punt van deze Giro. Vervolgens trekt de karavaan langs de oostkust omhoog voor opnieuw een heuvelachtige etappe.

Etappe nummer zeven gaat van Tortoreto Lido naar Pesaro en is met 239 kilometer de langste rit van deze Giro. Na deze vlakke etappe volgt in de negende rit een individuele klimtijdrit.

Deze race tegen de klok is volgens Breukink cruciaal in de strijd om de roze trui. "Het eerste gedeelte van de Giro is niet zo spectaculair als andere jaren, maar in de negende rit zul je als tijdrijder seconden moeten pakken op de echte klimmers."

Eerste rustdag op 20 mei

Op maandag 20 mei krijgen de renners hun eerste rustdag. Waar er in de voorgaande jaren nog drie rustdagen waren in de Giro, gunt de organisatie het peloton dit jaar maar twee dagen rust.

Toch vindt Breukink twee rustdagen meer dan genoeg. "In vorige edities werd vanwege de start in het buitenland rekening gehouden met een reisdag. Twee dagen rust is meer dan genoeg, kijk maar naar de Tour."

"In mijn tijd hadden we maar één rustdag en ik vond dat al genoeg. Vaak word je met rustdagen uit je ritme gehaald en sommige renners vinden dat helemaal niet fijn."

Giro d'Italia 2019 etappe-overzicht

Tweede week

De tweede week begint met twee vlakke ritten voor de sprinters, gevolgd door een heuveletappe naar de Noord-Italiaanse stad Pinerolo. Er wordt een interessante finale met een steile kasseienklim vlak voor de finish in Pinerolo voorspeld.

In rit dertien gaan de renners voor het eerst echt klimmen. De Colle del Nivolet staat op het programma, een loodzware slotklim van meer dan 20 kilometer die nog nooit eerder in het parcours is opgenomen.

Etappe veertien gaat opnieuw over de Alpentoppen. De rit van Saint-Vincent naar Courmayeur doet verschillende wintersportdorpen aan en gaat ongetwijfeld voor spektakel zorgen.

Daarna volgt een iets vlakkere rit van ruim 232 kilometer door de heuvels van Noord-Italië. Na de aankomst in Como krijgen de renners weer een rustdag en mogen ze zich opmaken voor de derde en zwaarste week.

Breukink weet hoe lastig het kan zijn om scherp te blijven in een grote ronde. "Je moet van dag tot dag leven. Ook in etappes die in eerste instantie onbelangrijk lijken voor het klassement kun je schade oplopen. Je moet iedere dag geconcentreerd zijn."

Tom Dumoulin tijdens de beklimming van de Mortirolo in 2017. (Foto: ANP)

Derde week

De derde en laatste week begint met een loodzware bergetappe van 226 kilometer waarin onder meer de Passo Gavia en Mortirolo zijn opgenomen. De top van de Gavia ligt op meer dan 2.000 meter hoogte en de kou kan het de renners hier erg lastig maken.

De dag erop gaat het peloton opnieuw klimmen, dit keer van Commezzadura naar Anterselva. De zeventiende etappe is 181 kilometer lang en loopt in de laatste 5 kilometer met 8,5 procent op. De volgende dag wordt een vlakke rit van 222 kilometer verreden.

Etappe negentien is heuvelachtig in het begin, maar de finish ligt op een 13 kilometer lange slotklim. De klassementsrenners gaan hier ongetwijfeld proberen elkaar pijn te doen. Etappe twintig is de laatste bergrit van deze Giro en eindigt na 194 kilometer in de afdaling van Monte Avena.

De laatste etappe is net als in 2017 een individuele tijdrit. Het parcours van deze slotrit is 17 kilometer lang met start en finish in Verona. In de route zit één heuvel van 4,5 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,6.

"In een grote ronde is variatie het mooist", aldus Breukink. "Het eerste gedeelte is niet zo spectaculair als andere jaren, maar de derde week is het absolute zwaartepunt. Dan krijg je de ene berg na de andere en blijven alleen de sterkste renners over."

Tom Dumoulin besliste de Giro in 2017 op de allerlaatste dag. (Foto: ANP)

Weersomstandigheden in de Giro

De Giro wordt in vergelijking met de andere grote rondes vrij vroeg in het jaar verreden. Daardoor ligt er tijdens de strijd om de roze trui vaak nog sneeuw en ijs boven op de bergtoppen.

Steven Kruijswijk was in de Giro van 2016 vijf dagen leider in het algemeen klassement. In de negentiende etappe reed de Brabander op de Colle dell'Agnello in een sneeuwmuur en verloor hij zijn leiding in het klassement.

In 1988 raakte ook Breukink in een sneeuwstorm verzeild. Samen met Johan van der Velde werd hij de top van de Passo Gavia verrast door het weer. Terwijl van der Velde door de kou werd bevangen en verdwaalde, reed Breukink stug door en won hij de etappe na een steenkoude afdaling.

"Ik hoorde pas later van de problemen van andere renners", voegt Breukink toe. "Vandaag de dag zouden ze die etappe schrappen, maar als renner ben je daar op dat moment niet mee bezig. Weer of geen weer, je moet blijven gaan."

Steven Kruijswijk stapt op de fiets na zijn val op de Colle dell'Agnello. (Foto: AFP)

Start en finish

Het startschot voor de openingstijdrit in Bologna wordt om 16.50 uur gelost.

Op zondag 2 juni wordt in Verona de slotetappe verreden. De eerste renner vertrekt die dag om 13.40 uur.

Top tien van 2018 1. Chris Froome (GB)

2. Tom Dumoulin (NED)

3. Miguel Ángel López (COL)

4. Richard Carapaz (SPA)

5. Domenico Pozzovivo (ITA)

6. Pello Bilbao (SPA)

7. Patrick Konrad (OST)

8. George Benett (NZL)

9. Sam Oomen (NED)

10. Davide Formolo (ITA)

Wil je tijdens de Giro op de hoogte blijven? Op NU.nl volgen we de koers vanaf de start in een liveblog.