Simon Yates keert heeft het gevoel dat hij met meer ervaring terugkeert in de Giro d'Italia, de ronde die de Brit vorig jaar leek te gaan winnen. Een enorme inzinking maakte toen een einde aan de illusies van de concurrent van Tom Dumoulin.

"Ik wil graag agressief koersen, maar dat kan niet altijd. Dat is de les van vorig jaar", aldus de 26-jarige kopman van Mitchelton-Scott in aanloop naar de Giro, die zaterdag begint.

Met name Chris Froome (winnaar) en Dumoulin (tweede) profiteerden vorig jaar van de ineenstorting van Yates, die dertien dagen in het roze had gereden. "Het voelt een beetje alsof ik nog iets moet afmaken in Italië, maar ik zie het ook gewoon als een nieuwe uitdaging. Er zijn veel sterke concurrenten."

De Spanjaard Mikel Nieve, de Colombiaan Esteban Chaves en de Amerikaan Brent Bookwalter zijn Yates' ervaren helpers in de lastige bergetappes. Verder reizen namens Mitchelton-Scott de Australiërs Luke Durbridge en Lucas Hamilton, de Deen Chris Juul-Jensen en de Nieuw-Zeelander Jack Bauer af naar Italië.

'Doel is om dit jaar de klus af te maken'

Yates won vorig jaar drie etappes, maar werd uiteindelijk slechts 21e in het eindklassement. Ook Chaves en Nieve wonnen een rit.

"Het doel is dit jaar de klus af te maken", stelt ploegleider Matt White. "Dat kan betekenen dat we minder etappezeges pakken, maar we gaan voor de hoofdprijs. Ik heb er vertrouwen in dat we Simon op de best mogelijke manier kunnen ondersteunen."

White weet dat in de eerste twaalf etappes geen grote cols opdoemen, maar wel veel kilometers worden gemaakt. "Er zijn vooral veel lange etappes. De Giro wordt gewonnen in de tweede helft, het gaat er vooral om energie te sparen en efficiënt te rijden."

De 102e editie van de Giro begint zaterdag met een klimtijdrit van 8 kilometer in Bologna. De laatste etappe in Verona op 2 juni is eveneens een tijdrit.