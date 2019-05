Greg Van Avermaet heeft zondag de laatste etappe in de Ronde van Yorkshire op zijn naam geschreven. Tom-Jelte Slagter kwam als vierde over de finish. De eindzege in de Britse rittenkoers ging naar thuisrijder Chris Lawless.

Van Avermaet hield na 175 kilometer van Halifax naar Leeds Lawless achter zich in de sprint van een kopgroep van drie. Hij boekte zijn tweede zege van het seizoen, nadat hij eerder een rit in de Ronde van Valencia won.

Eddie Dunbar, ploeggenoot van Lawless bij Team INEOS, eindigde als derde. Slagter kwam op negen seconden van Van Avermaet als vierde over de finish.

Van Avermaet moest in de slotrit zes seconden goedmaken op Lawless, maar hij kwam uiteindelijk twee tellen tekort voor de eindzege. Dunbar legde met elf tellen achterstand beslag op de derde plaats.

Slagter was op de zevende plaats ook de beste Nederlander in het eindklassement. Nick van der Lijke eindigde als tiende.

Aanval Froome haalt weinig uit

De slotrit werd gekleurd door een ontsnapping van negen renners, onder wie Pierre Rolland en Jonathan Hivert. De kopgroep kreeg niet al te veel ruimte van het peloton en bouwde een voorsprong van zo'n drie minuten op.

Op 20 kilometer van de finish ging Chris Froome op de top van Otley Chevin in de aanval. De viervoudig Tour de France-winnaar werd even later weer ingerekend, waarna zijn ploeggenoot Dunbar demarreerde.

De Ier dichtte in een mum van tijd het gat met de drie overgebleven koplopers Hivert, Arnaud Courteille en Victor Lafay. Op de laatste beklimming lag het tempo te hoog voor de drie Fransen en voegden Van Avermaet en Lawless zich bij Dunbar.

Dit trio werd niet meer bijgehaald door de achtervolgende groep en mocht sprinten voor de winst. In de straten van Leeds was Van Avermaet een klasse apart.