Primoz Roglic heeft voor het tweede jaar op rij de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De Sloveen van Team Jumbo-Visma won zondag ook de afsluitende tijdrit in Genève.

De 29-jarige Roglic legde de 16,8 kilometer door de straten van Genève af in 19 minuten en 58 seconden. Hij bleef de Belg Victor Campenaerts, de houder van het werelduurrecord, dertien seconden voor en de Italiaan Filippo Ganna vijftien tellen.

Roglic boekte zo zijn derde ritzege in de Zwitserse WorldTour-koers. Eerder deze week sloeg hij een dubbelslag in de eerste etappe in lijn en zaterdag won hij de ingekorte koninginnenrit, waardoor hij met een voorsprong van twaalf seconden op Rui Costa aan de slottijdrit begon.

Costa werd zevende in de tijdrit en behield zijn tweede plek in het eindklassement. De Portugees gaf 49 seconden toe op de eindwinnaar. Tour de France-winnaar Geraint Thomas realiseerde de tiende tijd en verdrong de Fransman David Gaudu van de derde plaats in het klassement.

Steven Kruijswijk slaagde er niet meer in om op de laatste dag te klimmen in de rangschikking. De Brabander werd achttiende in de tijdrit en eindigde op ruim anderhalve minuut als zesde in het klassement.

Roglic boekt derde eindzege van dit seizoen

Voor Roglic is het al zijn derde eindzege van dit seizoen in een rittenkoers die deel uitmaakt van de WorldTour. Eerder dit jaar won hij zowel de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten als Tirreno-Adriatico.

Roglic bereidt zich in Romandië voor op de Giro d'Italia, waar hij als kopman van Jumbo-Visma aan de start staat. Hij geldt als een van de concurrenten voor Tom Dumoulin voor de eindoverwinning in de Italiaanse wielerronde.

Het wordt de tweede keer dat Roglic meedoet aan de Giro. In 2016 debuteerde hij met een ritzege en de 58e plaats in het eindklassement. Vorig jaar eindigde hij als vierde in de Tour de France.

De 102e editie van de Giro d'Italia begint op zaterdag 11 mei met een tijdrit in Bologna en eindigt op zondag 2 juni met een race tegen de klok in Verona.