Egan Bernal moet de Giro d'Italia aan zich voorbij laten gaan. De Colombiaanse kopman van Team INEOS heeft zaterdag zijn sleutelbeen gebroken bij een val tijdens een training en ondergaat zondag een operatie.

Bernal gold als een van de kanshebbers op de eindoverwinning in de Giro. Het is nog onbekend wie de nieuwe kopman van Team INEOS wordt in Italië.

De 22-jarige Bernal zou zijn debuut maken in de Giro. Vorig jaar kwam hij voor het eerst in actie in een grote ronde. Toen eindigde hij als vijftiende in de Tour de France.

Dit jaar werd Bernal eindwinnaar in Parijs-Nice. In de Ronde van Catalonië eindigde hij afgelopen maand als derde achter zijn landgenoot Miguel Ángel López (eerste) en Adam Yates (tweede).

"Dit is erg vervelend", zei INEOS-ploegleider Servais Knaven tegen Cyclingnews. "Ik heb er nog niets over gehoord, maar misschien zijn we wel bezig met een plan B. Het is in ieder geval erg vervelend voor Egan dat hij niet mee kan doen om de zege in de Giro."

De Giro-selectie van Team INEOS bestaat verder uit de Brit Tao Geoghegan Hart, de Colombiaan Sebastián Henao, de Duitser Christian Knees, de Italianen Gianni Moscon en Salvatore Puccio, de Ecuadoriaan Jhonatan Narváez en de Rus Pavel Sivakov.

Dumoulin ziet opnieuw concurrent wegvallen

Met de absentie van Bernal ziet Tom Dumoulin opnieuw een concurrent wegvallen in de strijd om de eindzege in de Giro. Vrijdag moest Alejandro Valverde al definitief een streep door de Italiaanse wielerronde zetten. De wereldkampioen is niet op tijd hersteld van een blessure aan zijn heiligbeen.

Dumoulin gaat op jacht naar zijn tweede eindoverwinning in de Giro. De Limburger won de Ronde van Italië in 2017 voor de eerste keer en eindigde vorig jaar als tweede achter Chris Froome.

De 102e editie van de Giro d'Italia begint op zaterdag 11 mei met een tijdrit in Bologna en eindigt op zondag 2 juni met een race tegen de klok in Verona.