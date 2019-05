Marianne Vos heeft zaterdag het eindklassement in de Ronde van Yorkshire op haar naam geschreven. De Brabantse was bovendien de sterkste in de tweede en tevens laatste etappe. Bij de mannen ging de ritzege naar de Deen Alexander Kamp.

Na een etappe over 132 kilometer tussen Bridlington en Scarborough was Vos de sterkste in een kopgroep van drie. Ze gaf de Spaanse Mavi Garcia en de Italiaanse Soraya Paladin het nakijken.

Het trio had ruim een minuut voorsprong op de overige rensters, onder wie Lorena Wiebes. De renster van Parkhotel Valkenburg had vrijdag de eerste etappe gewonnen en reed zaterdag in de leiderstrui.

Het was voor de 31-jarige Vos de tweede zege van het jaar. De olympisch kampioene van 2012 en drievoudig wereldkampioene op de weg schreef in maart de Trofeo Alfredo Binda op haar naam.

De Ronde van Yorkshire voor vrouwen bestaat sinds 2015. Drie jaar geleden werd Kirsten Wild de eerste Nederlandse winnares.

Kamp klopt Lawless en Van Avermaet

De mannen reden zaterdag over precies hetzelfde parcours als de vrouwen. Na een door de wind spectaculaire etappe won de relatief onbekende Kamp het sprintje van een eerste groep van 21.

De 25-jarige renner van de procontinentale ploeg Riwal Readynez Cycling Team klopte Team INEOS-renner Chris Lawless en olympisch kampioen Greg Van Avermaet.

Voor de mannen volgt zondag nog de vierde en laatste etappe van de Ronde van Yorkshire. Lawless begint dan in de leiderstrui, die hij overnam van de Nederlander Jesper Asselman. Kamp staat tweede in dezelfde tijd als de Brit.