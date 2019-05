De koninginnenrit in de Ronde van Romandië is zaterdag flink ingekort vanwege de barre weersomstandigheden. Sprinter Elia Viviani gaat wegens een griepje niet van start.

De organisatie meldt dat op de cols onderweg temperaturen van rond het vriespunt worden verwacht. Ook valt er mogelijk natte sneeuw.

De vierde etappe zou 176 kilometer lang zijn, maar is gereduceerd tot 107 kilometer. De slotklim naar Torgon blijft wel gehandhaafd.

Het peloton ging om 14.25 uur van start. Viviani was niet meer van de partij.

Viviani richt zich op Giro d'Italia

Zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step meldt dat de sprinter al enkele dagen last heeft van een griepje. Viviani wil rust nemen met het oog op de Giro d'Italia die volgende week zaterdag in Bologna begint. Vorig jaar sprintte Viviani naar vier etappezeges in de Giro.

"Ik heb al enkele dagen last, maar ben toch blijven fietsen omdat deze ronde een belangrijke stap was richting mijn grote doel, de Giro", meldde Viviani via Twitter. "Ik ben blij met mijn vormpeil en heb alleen nog een paar rustdagen nodig voor de Giro."

In het algemeen klassement in de Ronde van Romandië is de leiding in handen van Primoz Roglic, de Sloveen van Jumbo-Visma. Zondag eindigt de koers met een tijdrit van 16 kilometer door Genève.