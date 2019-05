David Gaudu heeft vrijdag de derde etappe van de Ronde van Romandië gewonnen. De Fransman van Groupama-FDJ was na een rit over 160 kilometer van en naar Romont de sterkste in een sprint van een uitgedund peloton.

Gaudu overtuigde in de laatste honderden steile meters. Hij ging op het juiste moment aan en klopte uiteindelijk nummer twee Rui Costa en nummer drie Primoz Roglic met meer dan een fietslengte verschil.

Roglic behield wel de leiding in het algemeen klassement. De Sloveen van Jumbo-Visma, winnaar van de eerste etappe en tweede in de proloog, heeft een voorsprong van zes seconden op de nieuwe nummer twee Gaudu.

Gaudu boekte zijn eerste zege als prof. Het 22-jarige talent, winnaar van de Ronde van de Toekomst in 2016, was daar in de eerste etappe al heel dichtbij, maar hij moest toen achter Roglic genoegen nemen met de tweede plaats.

Het is voor Groupama-FDJ de tweede opeenvolgende zege. Stefan Küng soleerde donderdag op fraaie wijze namens de Franse wielerploeg naar de winst van de tweede etappe.

Sprint niet geheel verwonderlijk

Dat de derde etappe - ondanks dat het een heuvelrit was - uitliep op een sprint, was niet geheel verwonderlijk, omdat de beklimmingen naar Sorens, Vuisternens-en-Ogoz, Vauderens en Villars-Bramard in totaal slechts 2.193 hoogtemeters bevatten en van de tweede en derde categorie waren.

Kenny Elissonde, Lennard Kämna, Michael Storer, Michael Albasini, Andrey Amador, Roland Thalmann en Jan Tratnik demarreerden na ongeveer 30 kilometer uit het peloton, maar kregen nooit echt een ruime voorsprong.

Dat kwam vooral omdat Amador kort in het klassement stond (op één minuut van Roglic). De Costa Ricaan kwam dan ook samen met Albasani al redelijk snel tot de conclusie dat het verstandiger was om zich terug te laten zakken.

Het peloton met daarin de favorieten voor de dagzege bleef echter stevig doorfietsen, waardoor op zo'n 20 kilometer van de finish de samensmelting alsnog een feit was en de sprint onoverkomelijk was.

Ook Thomas De Gendt slaagde er niet in om nog voor een verrassing te zorgen, waarna Gaudu het meeste indruk maakte in de absolute finale en zo zijn status als grote belofte nog maar weer eens extra kracht bij zette.