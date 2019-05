Janneke Ensing vertrekt al na vier maanden bij Team Sunweb. Beide partijen hadden andere verwachtingen van de samenwerking en hebben daarom besloten per direct uit elkaar te gaan.

De 32-jarige Ensing was bezig aan haar eerste seizoen bij Sunweb. Ze reed vorig jaar nog voor het Italiaanse Alé Cipollini en stond eerder in haar loopbaan onder contract bij Parkhotel Valkenburg, Boels-Dolmans en Hitec Products.

"Na enkele gesprekken met het team hebben we besloten om ieder onze eigen weg te gaan", zegt Ensing vrijdag. "Sunweb leek in eerste instantie een ploeg die goed bij mij past, maar dat bleek niet zo te zijn. Ik ben blij dat we met een goede verstandhouding uit elkaar gaan en dat ik me kan richten op een nieuw hoofdstuk in mijn loopbaan."

Het beste resultaat van Ensing in het tenue van Sunweb is een achtste plaats in de Strade Bianchi, begin maart. Ze reed ook onder meer Omloop Het Nieuwsblad (22e), de Ronde van Drenthe (31e), Dwars door Vlaanderen (79e) en de Waalse Pijl (56e).

'Uit elkaar gaan is de beste optie'

De door Anna van der Breggen gewonnen Waalse Pijl was voor Ensing ook direct de laatste koers in dienst van Sunweb. Haar coach Hans Timmermans vindt het vertrek van de kersverse aanwinst begrijpelijk, ook al zit ze pas enkele maanden bij Sunweb.

"Er is een wederzijds geloof dat het de beste optie is om uit elkaar te gaan", zegt Timmermans. "Iedereen zou in een omgeving moeten werken die bij diegene past . We geven Janneke nu de kans om haar carrière elders voort te zetten en dat is in mijn ogen de enige juiste beslissing."

Ensing, die ook actief is als marathonschaatsster en in die tak van sport diverse successen vierde, noteerde de belangrijkste resultaten in haar wielercarrière in Gent-Wevelgem. In zowel 2014 als 2015 kwam ze als tweede over de finish in de semiklassieker. In februari 2018 won ze de Waalse eendagskoers Le Samyn.