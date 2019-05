Alejandro Valverde kan volgende week definitief niet meedoen aan de Giro d'Italia. De wereldkampioen is niet op tijd hersteld van een blessure aan zijn heiligbeen.

"Het is jammer dat ik niet in staat ben om in actie te komen in de Giro. Ik moet me nu volledig concentreren op mijn fysieke gesteldheid en weer 100 procent fit worden", schrijft Valverde vrijdag op Twitter.

De 39-jarige Spanjaard van Movistar liep zijn kwetsuur in april op tijdens een training voor Luik-Bastenaken-Luik. Hij ging ondanks zijn fysieke mankementen gewoon van start in de Belgische wielerklassieker, maar moest vroeg afstappen.

In zijn imposante loopbaan deed Valverde slechts één keer mee aan de Giro. Hij eindigde in 2016 als derde in de eerste grote ronde van het jaar, achter winnaar Vincenzo Nibali en de Colombiaanse nummer twee Esteban Chaves.

Valverde stond een stuk vaker aan de start van de Tour de France (elf deelnames) en de Vuelta a España (twaalf deelnames). Hij eindigde in totaal acht keer op het podium van een grote ronde en schreef in 2009 de Ronde van Spanje op zijn naam.

Valverde doet wel mee aan Vuelta

De regerend wereldkampioen - hij veroverde vorig jaar voor het eerst in zijn loopbaan de felbegeerde regenboogtrui - slaat dit jaar in principe de Tour over en is van plan om eind augustus mee te doen aan de Vuelta. Hij heeft al elf etappezeges op zijn naam staan in de laatste grote ronde van het jaar.

In 2019 staat Valverde vooralsnog op één zege. De routinier schreef in februari de derde etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten op zijn naam en eindigde de WorldTour-koers op de tweede plek in het algemeen klassement.

Door de absentie van Valverde in de Giro heeft Tom Dumoulin een concurrent minder in zijn jacht op de eindzege. De Limburger won de Ronde van Italië in 2017 voor de eerste keer en eindigde vorig jaar als tweede achter Chris Froome.

De 102e editie van de Giro d'Italia begint op zaterdag 11 mei met een klimtijdrit en eindigt op zondag 2 juni met een race tegen de klok in Verona.