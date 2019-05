Jesper Asselman heeft donderdag verrassend de eerste etappe van de Ronde van Yorkshire gewonnen. De Zuid-Hollander van Roompot-Charles wist na een vroege vlucht net uit de greep te blijven van het peloton in Selby.

Asselman leek samen met zijn drie medevluchters kansloos voor de dagzege, maar hij slaagde er op zo'n 100 meter voor de finish toch nog in om te versnellen en kon zodoende alsnog zijn handen in de lucht steken.

Achter de 29-jarige Delftenaar legden Filippo Fortin en Jonas van Genechten beslag op de overige podiumplaatsen en completeerden Boy van Poppel en Gabriel Cullaigh de top vijf.

Asselman boekte pas zijn tweede zege als prof. Hij was eerder in 2016 de beste in de Ronde van Drenthe, waarin hij toen onder anderen Dylan Groenewegen aftroefde.

De voormalig baanwielrenner gaat vanzelfsprekend ook aan kop in het algemeen klassement van de Ronde van Yorkshire. Hij start daardoor vrijdag in de tweede etappe in de blauwe leiderstrui.

Jesper Asselman tijdens de podiumceremonie na de eerste etappe. (Foto: ANP)

Asselman spreekt van mooiste zege ooit

De eerste etappe kwam wat traag op gang. De meeste renners zagen het niet zitten om in de stromende regen te demarreren uit het peloton, maar uiteindelijk deden Asselman, James Fouché, Jacob Hennessy, Kevin Vermaerke, Will Tidball, Joe Nally en Dan Bigham dat alsnog.

Asselman bleef in de laatste paar kilometer samen met Vermaerke, Nally en Bigham over, maar het had er alle schijn van dat hun inspanningen voor niets waren geweest.

In de absolute finale hervond Asselman opvallend genoeg nog wat energie. Hij spurtte weg bij Vermaerke, Nally en Bigham en liet ook het peloton beduusd achter.

Asselman sprak van zijn mooiste zege ooit. "Zonder twijfel. Ik kan het nog maar nauwelijks geloven dat het me is gelukt. Door een enkelbreuk vorig jaar heb ik een moeilijke periode gehad. De laatste maanden voelde ik al dat het steeds beter ging. Dit is een fantastische beloning."