Stefan Küng heeft donderdag op fraaie wijze de tweede etappe in de Ronde van Romandië gewonnen. De Zwitserse renner van Groupama-FDJ kwam solo over de finish in Morges.

Küng maakte deel uit van de kopgroep van de dag die al vroeg in de etappe ontstond en ging er uiteindelijk op 18 kilometer van de streep met succes alleen vandoor.

Achter de tijdritspecialist was op een minuut achterstand Sam Bennett de sterkste in de sprint van het peloton, voor Sonny Colbrelli, Simone Consonni en Elia Viviani.

Küng was in het verleden ook al uiterst succesvol in de Ronde van Romandië. Hij zegevierde in eerdere edities van de meerdaagse koers door het Franstalige gedeelte van zijn thuisland ook al in twee etappes en een proloog.

Primoz Roglic behield de leiding in het algemeen klassement. De Sloveen van Jumbo-Visma, winnaar van de eerste etappe en nummer twee van de proloog, heeft een voorsprong van tien seconden op nummer twee Rui Costa.

Tweede etappe gemaakt voor sprinters

De tweede etappe was er op papier eentje voor de sprinters. De renners moesten weliswaar de Col du Mollendruz - een klim van 9,4 kilometer met een stijgingspercentage van 5,4 - over, maar dat was al halverwege de rit.

Küng, Frederik Backaert, Nathan Brown, Geminas Bagdonas, Claudio Imhof en Jorge Arcas roken desondanks hun kans en gingen er al snel na vertrek uit Le Locle vandoor.

Eerstgenoemde zag in dat de kopgroep niet stand zou houden en besloot om in de slotfase weg te rijden bij zijn twee laatst overgebleven kompanen, Backaert en Bagdonas, en het alleen te proberen.

Küng, voormalig Europees kampioen tijdrijden bij de beloften en wereldkampioen ploegentijdrit bij de senioren, hield tot vreugde van het publiek in de regen knap stand en dompelde zo de sprinters in rouw.