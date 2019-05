Daan Olivier heeft donderdag noodgedwongen een punt achter zijn wielercarrière gezet. De 26-jarige klimmer van Jumbo-Visma heeft te veel last van een knieblessure.

"Het feit dat ik, door aanhoudend blessureleed, moet stoppen met wielrennen doet pijn en is onwerkelijk", schrijft Olivier donderdag op zijn eigen site. "Het wielrennen heeft me veel gebracht. Deze ervaringen zal ik nooit vergeten en ik ben dankbaar voor het feit dat ik elf jaar lang een onderdeel van de wielerwereld heb mogen zijn."

De renner uit Oegstgeest kreeg vorig jaar mei last van zijn knie door een valpartij in een trainingsrit in de Amerikaanse Rocky Mountains.

"Meteen voelde ik dat er iets goed mis was", aldus Olivier. "Mijn knie voelde niet goed en zowel lopen als fietsen bleek onmogelijk. Eenmaal thuisgekomen in Nederland bevestigde de radioloog mijn vermoedens. De knie zag er niet goed uit met een hoop inwendig letsel."

De nummer 27 van de Ronde van Zwitserland van 2017 keerde vorig jaar juli terug in competitie, maar voelde dit jaar dat zijn knie niet hersteld was. "Tijdens de Ruta del Sol in februari merkte ik dat de knie na vele malen hard aanzetten en op hoog vermogen rijden, en dat vooral meerdere dagen achter elkaar, begon op te spelen."

Olivier startte begin vorige maand nog wel in de Ronde van Baskenland, maar daar moest hij in de vierde etappe opgeven. "Nu ben ik tot het besef gekomen dat ik de afgelopen maanden een 'gevecht tegen de bierkaai' heb gevoerd. De blessure blijkt verergerd en bepaalde ligamenten in de knie zijn erop achteruitgegaan. Dit alle revalidatie ten spijt: het heeft me niks opgeleverd."