Demonstranten hebben donderdag in Doncaster voor de eerste etappe van de Ronde van Yorkshire geprotesteerd tegen Team INEOS. De Britse chemiereus INEOS is sinds deze week de sponsor van de wielerploeg die bijna tien jaar Team Sky heette.

Milieuorganisaties zijn boos op INEOS omdat het bedrijf van miljardair Jim Ratcliffe een licentie heeft om schaliegas te verzamelen via de omstreden frackingmethode. De demonstranten menen dat dit slecht is voor het milieu.

De Ronde van Yorkshire, die van donderdag tot en met zondag duurt, is de eerste koers waarin het Team INEOS van kopman Chris Froome in de nieuwe kleuren rijdt.

INEOS heeft toestemming voor fracking op plaatsen in Cheshire, Yorkshire en de Midlands, maar is door protesten nog niet begonnen. (Foto: ANP)

Jim Ratcliffe, de eigenaar van INEOS, geldt als de rijkste man van Groot-Brittannië. (Foto: ANP)

Door de protesten was het voor de eerste etappe van de Ronde van Yorkshire druk voor de teambus van Team INEOS. (Foto: ANP)

Milieuorganisatie Friends of the Earth schrijft woensdag in een open brief dat Team INEOS "wielerfans teleurstelt" door in zee te gaan met INEOS. (Foto: ANP)

Friends of the Earth wil dat er een verbod op sportsponsoring voor olie- en gasmaatschappijen komt. (Foto: ANP)