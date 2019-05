Primoz Roglic heeft woensdag de eerste etappe van de Ronde van Romandië gewonnen. De Sloveen van Jumbo-Visma was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton.

Roglic, die in voorbereiding op de Giro d'Italia is, neemt door zijn zege de leiderstrui over van Jan Tratnik. Die won een dag eerder de proloog, maar kwam op grote achterstand binnen.

Roglic liet in de rit over een glooiend parcours tussen Neuchâtel en La Chaux-de-Fonds de Fransman David Gaudu en oud-wereldkampioen Rui Costa achter zich.

Hij verdedigt in het algemeen klassement een voorsprong van tien seconden op Rui Costa, terwijl Gaudu op twaalf seconden achterstand de nummer drie is.

Kruijswijk bij de besten

Steven Kruijswijk was de enige Nederlander die in voorste groep over de finish kwam. De teamgenoot van Roglic eindigde als negentiende, één plek voor Geraint Thomas.

De Brit van Team INEOS, het nieuwe Team Sky, probeerde in de slotfase nog weg te rijden uit de gedecimeerde groep. Hij werd echter op enkele honderden meters van de streep gepakt, waarna Roglic in de sprint oppermachtig was.

De etappekoers uit de WorldTour gaat donderdag verder met een etappe van Le Locle naar Morges. Ook die rit is geen meter vlak.