Chris Froome en Geraint Thomas hebben hoge verwachtingen van INEOS, dat Sky opvolgt als sponsor van de Britse wielerploeg. Woensdag werd het nieuwe bordeauxrode en zwarte tenue van het team gepresenteerd.

"De komst van INEOS is fantastisch nieuws voor het team", zei viervoudig Tour-winnaar Froome bij de presentatie in Yorkshire. "Ik ben INEOS erg dankbaar, vooral omdat het op korte termijn is ingesprongen. Dit geeft het team een enorme boost."

Het Britse chemiebedrijf INEOS is eigendom van zakenman Jim Ratcliffe. Met een geschat vermogen van 24 miljard pond (ruim 21 miljard euro) is hij de rijkste man van Groot-Brittannië.

Sky deed in 2010 zijn intrede in het wielerpeloton en groeide uit tot de kapitaalkrachtigste ploeg. De Britse formatie vierde veel successen, waaronder eindzeges in de Tour de France in 2012 (Bradley Wiggins), 2013, 2015, 2016, 2017 (Froome) en 2018 (Thomas).

"We hebben nu de mogelijkheid om ons te focussen op de rest van het seizoen, waarin we enkele van de grootste koersen ter wereld hopen te winnen", aldus Froome.

De 33-jarige Engelsman rijdt deze week in de Ronde van Yorkshire voor het eerst in het nieuwe tenue. De Britse rittenkoers begint donderdag en duurt tot en met zondag.

Thomas blij dat teamstructuur intact blijft

Thomas rijdt in de maandag begonnen Ronde van Romandië nog in de kleuren van het oude Team Sky, al staat INEOS wel als sponsor op het tenue. Ook de koers in Zwitserland duurt tot en met zondag.

"Ik ben erg blij met de komst van INEOS", zegt de 32-jarige Welshman. "Vooral omdat de huidige samenstelling van de ploeg blijft bestaan. Sommigen van ons werken al sinds begin 2010 met elkaar samen. Daarom is het goed dat we met dezelfde waarden en structuur maar onder een nieuwe naam verder kunnen."

Thomas denkt dat het team onder de nieuwe naamgever kan blijven groeien. "Ik heb met mensen van INEOS gesproken en weet dat ze erg bevlogen zijn om de ploeg te ontwikkelen. Het doel is om te blijven verbeteren, er is een mooie periode op komst."