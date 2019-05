Team Sunweb heeft de Australiër Jai Hindley woensdag toegevoegd aan de ploeg die de Giro d'Italia gaat rijden. Kopman Tom Dumoulin weet daarmee wie zijn ploeggenoten zijn in de Italiaanse rittenkoers.

De 22-jarige Hindley geldt als vervanger van Martijn Tusveld, die eerder moest afhaken wegens een gebroken kaak. Hindley koerst sinds vorig jaar voor Team Sunweb en kwam dit seizoen in actie tijdens onder meer de Tour Down Under en de Ronde van het Baskenland.

Van Sam Oomen, Hindleys landgenoten Chris Hamilton en Robert Power, de Belgen Jan Bakelants en Louis Vervaeke en de Amerikaan Chad Haga was al duidelijk dat ze in de Giro tot de ploeg van Dumoulin zouden behoren.

"Chad en Louis moeten Tom in de beginfase bijstaan en voor de Australische jongens geldt dat op de zwaardere dagen", zegt Team Sunweb-ploegleider Marc Reef woensdag.

"We willen in de hectische en explosieve finales profiteren van de ervaring en kwaliteit van Jan en we verwachten van Sam dat hij in de koers groeit en Tom steunt in de sleutelritten in de tweede en derde week."

Dumoulin won de Giro in 2017 en eindigde er vorig jaar als tweede achter Chris Froome. De Limburger werd zondag tijdens zijn laatste test voor de grote ronde vijftigste in Luik-Bastenaken-Luik.

Kuss vervangt Gesink bij Jumbo-Visma

Jumbo-Visma completeerde de ploeg voor de Giro iets eerder op de dag eveneens. De jonge Amerikaan Sepp Kuss is bij de Nederlandse formatie de vervanger van Robert Gesink.

De 32-jarige Gesink brak zondag in Luik-Bastenaken-Luik een sleutelbeen en zijn bekken. De Achterhoeker staat zes tot twaalf weken aan de kant. In de Giro moest hij een belangrijke knechtenrol vervullen voor de Sloveen Primoz Roglic, die voor de eindzege hoopt te gaan.

Vorig jaar reed Kuss met de Vuelta a España zijn eerste grote ronde. Hij koerste onopvallend en eindigde als 65e in het eindklassement. Dit jaar reed hij de Ronde van Andalusië, de Ronde van Catalonië en de Ronde van het Baskenland.

Jumbo-Visma maakte op 17 april als eerste ploeg zijn Giro-selectie bekend. Naast Roglic en Kuss staan de namen van Jos van Emden, Tom Leezer, Koen Bouwman, Antwan Tolhoek, de Belg Laurens De Plus en de Duitser Paul Martens op de lijst.

De 102e editie van de Giro begint op zaterdag 11 mei met een klimtijdrit van 8 kilometer in Bologna. Naast Dumoulin en Roglic gelden onder anderen Simon Yates, Egan Bernal, Miguel Ángel López en Vincenzo Nibali als favorieten.

Robert Gesink, die bij Jumbo-Visma moest afhaken voor de Giro. (Foto: Pro Shots)