Jan Tratnik heeft dinsdag de proloog in de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De renner van Bahrain-Merida toonde zich in het Zwitserse Neuchâtel de de snelste in een korte tijdrit van slechts 3,9 kilometer.

De 29-jarige Tratnik noteerde in zijn race tegen de klok een tijd van vijf minuten en zes seconden. De Sloveen hield daarmee zijn landgenoot en Jumbo-Visma-renner Primoz Roglic (tweede in 5.07,18) en de Zwitser Tom Bohli (derde in 5.07,15) achter zich.

Met de Duitser Tony Martin (vierde) staat er nog een renner van Jumbo-Visma in de top vijf, terwijl Geraint Thomas van Team Sky als vijfde eindigde. Voor Tratnik, nationaal kampioen tijdrijden, is het zijn eerste overwinning van het seizoen en pas de eerste zege uit zijn loopbaan op WorldTour-niveau.

Victor Campenaerts gold in de proloog als een van de kanshebbers op de ritzege, maar de kersverse houder van het werelduurrecord kwam in een bocht ten val. De 27-jarige Belg verloor veel tijd en daarmee ook de kans op de overwinning.

Kruijswijk beste Nederlander in proloog

Steven Kruijswijk was de beste Nederlander in de proloog. De kopman van Jumbo-Visma ging als laatste renner van start en noteerde de 21e tijd. Zijn teamgenoot Jos van Emden, die in de Giro d'Italia van 2017 de afsluitende tijdrit won, werd 38e.

Vasil Kiryienka reed in de Ronde van Romandië zijn eerste koers van het seizoen. De Wit-Russische renner van Team Ineos (het vroegere Team Sky) stond enige tijd aan de kant met een hartkwaal en eindigde zijn eerste race van het jaar op de 51e plek.

De renners vervolgen de Ronde van Romandië woensdag met een bergetappe van bijna 170 kilometer. De Zwitserse WorldTour-koers wordt zondag afgesloten met een tijdrit van 16,9 kilometer.

De Ronde van Romandië, een koers ter voorbereiding op de Ronde van Italië (11 mei-2 juni), werd vorig jaar gewonnen door Roglic. De laatste Nederlandse winnaar was Thomas Dekker in 2007.