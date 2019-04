Tom Dumoulin heeft komende maand in de Giro d'Italia mogelijk geen concurrentie van Alejandro Valverde. De wereldkampioen heeft een blessure aan zijn heiligbeen, zo heeft zijn ploeg Movistar dinsdag bekendgemaakt.

Valverde liep zijn kwetsuur onlangs op tijdens een training voor Luik-Bastenaken-Luik. Röntgenfoto's brachten maandag zwellingen rond het heiligbeen aan het licht. Het is nu de vraag hoe snel de Spanjaard herstelt.

De 39-jarige Valverde, die vorig jaar voor het eerst in zijn loopbaan de regenboogtrui pakte, deed één keer eerder mee aan de Giro. In 2016 eindigde hij als derde in de drieweekse Italiaanse rittenkoers.

De klimmer mikt op zijn 25e deelname aan een grote ronde en staat dit seizoen op één dagzege. Hij was de beste in de derde etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

Dumoulin gaat voor tweede Giro-zege

Dumoulin gaat als kopman van Team Sunweb na zijn tweede eindzege. De Limburger won de Giro in 2017. Hij heeft concurrentie van onder anderen Vincenzo Nibali, Simon Yates, Primoz Roglic, Bauke Mollema, Miguel Ángel López, Egan Bernal en Mikel Landa.

In aanloop naar de koers in Italië zag Dumoulin helpers Wilco Kelderman en Martijn Tusveld afhaken door een blessure. Sam Oomen doet in tegenstelling tot eerdere plannen wél mee. De definitieve ploeg van Sunweb is nog niet bekend.

De 102e editie van de Giro start op 11 mei met een proloog in Bologna. De laatste etappe in Verona op 2 juni is eveneens een tijdrit.