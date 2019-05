Na bijna tien jaar dominantie neemt Team Sky afscheid van het peloton. De Britse ploeg, die vanaf woensdag officieel verdergaat als Team Ineos, was sinds de oprichting in 2010 het op een na succesvolste team in het wielrennen.

In de jaren dat Team Sky in de WorldTour meereed (januari 2010-april 2019), boekte de ploeg van Dave Brailsford liefst 338 zeges.

Alleen het Belgische Quick-Step - dat tegenwoordig Deceuninck-Quick-Step heet - was succesvoller. De ploeg van Patrick Lefevere won in de afgelopen ruim negen jaar in totaal 460 koersen.

Quick-Step won tussen 2010 tot 2019 geen grote ronde terwijl Team Sky juist erg dominant was in de Giro d'Italia, de Tour de France en de Vuelta a España. Mede hierdoor won de Britse ploeg in 2012, 2016 en 2017 de UCI-teamranking.

Van de achttien WorldTour-ploegen die dit jaar actief zijn, reden er vijftien in het peloton in de periode 2010-2019 (al dan niet met veranderende teamnamen). De overwinningen van de vijf beste ploegen uit die periode staan naast elkaar in onderstaande grafiek. Ook de enige Nederlandse WorldTour-ploeg (Jumbo-Visma en zijn voorgangers) is meegenomen.

Sky won zes keer de Tour de France

Begin 2009 richtte het televisienetwerk British Sky Broadcasting de wielerploeg Sky Professional Cycling op. Het doel was om binnen vijf jaar met een Brit de Ronde van Frankrijk te winnen. Dit lukte in 2012 voor het eerst, met Bradley Wiggins.

Sindsdien heeft Sky Procycling (later Team Sky) zes keer de Tour de France, één keer de Vuelta a España en één keer de Giro d'Italia gewonnen. Chris Froome schreef vier keer de Tour op zijn naam (2013, 2015, 2016 en 2017) en bezorgde Sky ook de winst in de Vuelta (2017) en de Giro (2018).

Wiggins en Geraint Thomas (2018) wisten allebei één keer de Tour te winnen. Froome, Wiggins en Thomas zijn de enige Britten ooit die de Tour wonnen.

Ineos presenteert ploeg in Yorkshire

Team Sky gold als de rijkste ploeg in het peloton met een budget van tussen de 30 en 35 miljoen euro. Volgens Cyclingnews zal het jaarbudget met Ineos als hoofdsponsor stijgen naar een bedrag van rond de 40 miljoen euro.

Jim Ratcliffe is de eigenaar van chemiebedrijf Ineos en daarnaast groot wielerliefhebber. Naar verwachting zal de Brit er alles aan doen om de dominantie van Sky in de Tour voort te zetten onder de vlag van Ineos.

De miljoenenformatie van Dave Brailsford rijdt momenteel in de Ronde van Romandië in een eenmalig shirt met de naam Ineos op de borst. Woensdag zal de ploeg zijn nieuwe kleuren presenteren in aanloop naar de Ronde van Yorkshire (donderdag tot en met zondag).

Milieubeweging Frack Free United heeft aangekondigd te gaan demonstreren tegen Ineos in Yorkshire, omdat de chemiereus van Ratcliffe een licentie heeft om schaliegas te verzamelen via de omstreden methode fracking. Andere milieuactivisten wijzen erop dat Ineos een van de grootste producenten van plastic is in Europa.

De protesten passen in het negatieve beeld dat de afgelopen jaren is ontstaan rondom de ploeg van Brailsford. Zo kreeg Sky veel kritiek nadat Froome van zijn ploeg gewoon mocht blijven koersen nadat hij in december 2017 betrapt werd op een te hoge waarde van het antiastmamiddel Salbutamol. De UCI sprak Froome uiteindelijk vrij in de slepende dopingzaak.

Geraint Thomas rijdt de proloog in de Ronde van Romandië met Ineos op zijn shirt. (Foto: ANP)