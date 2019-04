Vasil Kiryienka maakt dinsdag in de Ronde van Romandië zijn rentree in het peloton. De Wit-Rus van Team Sky stond enige tijd aan de kant vanwege een hartkwaal.

De wereldkampioen tijdrijden van 2015 reed dit seizoen nog geen enkele koers, nadat de kwaal aan het begin van het seizoen bij een routinecontrole werd geconstateerd.

Volgens Team Sky heeft de 37-jarige renner goed gereageerd op de behandeling, waardoor hij nu weer op de fiets kan stappen. "We zijn dolblij dat hij weer in actie mag komen."

Kiryienka moet in Zwitserland ondersteuning bieden aan kopman Geraint Thomas, die verder wordt bijgestaan door de Nederlander Dylan van Baarle, de Italianen Ganna Filippo en Diego Rosa, Kenny Elissonde uit Frankrijk en de Brit Ben Swift.

Primoz Roglic won de etappekoers in Zwitserland vorig jaar. (Foto: ANP)

Titelverdediger Roglic eveneens aan vertrek

Namens Jumbo-Visma staat titelverdediger Primoz Roglic aan de start van de etappekoers uit de WorldTour. De koers is de laatste grote voorbereiding voor de Sloveen op de Giro d'Italia, die op 11 mei van start gaat.

Ook de Nederlanders Steven Kruijswijk, Jos van Emden en Lennard Hofstede verschijnen aan de start. De ploeg wordt gecompleteerd door de Duitser Tony Martin, de Amerikaan Neilson Powless en de Deen Jonas Vingegaard.

Kruijswijk gaat vol voor het klassement, terwijl er met Van Emden en Martin nog twee renners zijn in die in de tijdritten voor dagsucces kunnen gaan. "De vierde en vijfde etappe eindigen bergop en zijn belangrijk voor het klassement. De verwachting is dat de wedstrijd op de laatste dag in de tijdrit beslist wordt", aldus sportief directeur Merijn Zeeman.

De Ronde van Romandië begint dinsdag met een 3,8 kilometer korte proloog in Neuchâtel en eindigt vier dagen later met een bijna 17 kilometer lange tijdrit in Genève.