Na drie tweede plaatsen op rij pakte Annemiek van Vleuten zondag in Luik-Bastenaken-Luik haar tweede zege van het jaar. De 36-jarige Nederlandse was erg blij dat ze een solo van ruim 30 kilometer succesvol afrondde.

"Deze koers stond heel hoog op mijn verlanglijstje", jubelt Van Vleuten op de site van haar ploeg Mitchelton-Scott. "Ik ben erg gelukkig dat ik mijn voorjaar kan afsluiten met nog een zege en drie tweede plaatsen, zeker na mijn knieblessure."

De wereldkampioene tijdrijden liep vorig jaar september een ernstige kwetsuur op in de wegrit van de WK, maar ze is dit seizoen ijzersterk teruggekeerd. Ze werd achtereenvolgens zevende in de Omloop Het Nieuwsblad, eerste in Strade Bianche, zevende in Dwars door Vlaanderen en tweede in de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl.

Zondag was misschien wel het indrukwekkendste optreden van Van Vleuten in 2019, want ze viel aan op de Redoute en had na een lange solo op de finish een voorsprong van bijna 2 minuten op de nummer twee Floortje Mackaij. Demi Vollering completeerde het volledig Nederlandse podium in Luik-Bastenaken-Luik.

"Ik heb van de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl geleerd dat ik moet geloven in mijn eigen kracht", aldus Van Vleuten. "Hoe langer en zwaarder het is, hoe beter het voor mij is."

Annemiek van Vleuten tijdens haar lange solo. (Foto: Pro Shots)

'Weet dat ik goede tijdrit van 30 kilometer heb'

De nieuwe leidster in de WorldTour twijfelde daarom niet toen ze met nog zo'n 32 kilometer te gaan zag dat ze een mooi gaatje had na haar aanval op de beruchte Redoute.

"Mijn motto voor vandaag was: als je aanvalt, ga gewoon en kijk niet achterom. En dat is wat ik gedaan heb. Ik moest er vol voor gaan, want ik weet dat ik een goede tijdrit van 30 kilometer kan rijden."

De kou en de regen maakten het niet makkelijk, maar Van Vleuten liet zich ook daar niet door afleiden. "Ik moest gewoon focussen en steeds denken: dit is mijn dag. Het is een droom dat ik nu ook nog een monument win."