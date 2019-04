Julian Alaphilippe liet zich zondag tijdens Luik-Bastenaken-Luik van zijn sportiefste kant zien. De topfavoriet, die niet verder kwam dan de zestiende plek, spoorde concurrent Jakob Fuglsang in de finale aan om de zege te pakken.

"Voor de beklimming van de Redoute kwam Julian naast me rijden en zei hij dat hij hoopte ik zou winnen", vertelde Fuglsang na de koers aan het Deense TV2. "Ik denk dat hij toen al wist dat het niet zijn dag was."

De 34-jarige Deen bleek inderdaad de sterkste in de laatste voorjaarsklassieker van het seizoen. De kopman van Astana reed weg op de Roche aux Faucons, de laatste klim van de wedstrijd, en soleerde naar de mooiste overwinning uit zijn loopbaan.

Fuglsang moest tot zondag juist vaak zijn meerdere erkennen in Alaphilippe. Vorige week zondag reden de twee samen vooraan in de absolute finale van de Amstel Gold Race toen Fuglsang besloot om niet meer over te nemen. Mathieu van der Poel profiteerde en won in Limburg. Afgelopen woensdag eindigde Fuglsang achter Alaphilippe als tweede in de Waalse Pijl.

Jakob Fuglsang viert zijn zege in Luik. (Foto: Pro Shots)

Vrouw van Fuglsang voorspelde zege in Luik

De Fransman had zondag geen goede benen in een natte en koude editie van Luik-Bastenaken-Luik en Fuglsang profiteerde optimaal van het afhaken van zijn plaaggeest.

"Het is een fantastisch gevoel om hier te winnen", zei Fuglsang, wiens vrouw al had voorspeld dat hij zou winnen in Luik. "Ik ben blij dat mijn vrouw gelijk heeft gekregen. Ik zal vanaf nu altijd naar haar luisteren."

De Scandinaviër dankte zijn ploeggenoten, die hem in een ideale positie naar de slotklim loodsten. "Na de parcoursverkenning van vrijdag wist ik dat ik niet te lang moest wachten en dat ik al in het eerste deel van de Roche aux Faucons moest aanvallen. Ik gaf alles op die klim en zag opeens dat er niemand meer in mijn wiel zat."

Fuglsang sloeg een flink gat, maar had in de gladde afdaling naar de finish nog wel een spannend momentje. Hij ging bijna onderuit, maar bleef met kunst- en vliegwerk op zijn fiets zitten. "Dat was even eng, maar het gaf ook wat adrenaline voor de laatste kilometers", glimlachte de winnaar.