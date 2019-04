Tom Dumoulin kende zondag met een vijftigste plek in Luik-Bastenaken-Luik geen goede generale repetitie voor de Ronde van Italië, maar de Limburger weet mede door het slechte weer niet wat zijn optreden in Wallonië zegt over zijn Giro-vorm.

"Het was 4 graden en het regende, dus ik weet niet of het eerlijk is om nu al conclusies te trekken. Maar het was vandaag niet goed", zei Dumoulin na de finish in Luik tegen de NOS.

De Giro-winnaar van 2017 reed in 'La Doyenne' zijn eerste koers sinds Milaan-San Remo van 23 maart. Hij keerde pas deze week terug van een hoogtestage van drie weken op Tenerife, waar hij zich voorbereidde op de Ronde van Italië

Dumoulin, die vorig jaar vijftiende werd in Luik-Bastenaken-Luik, hoopte op een goed resultaat in de laatste voorjaarsklassieker van het jaar, maar hij speelde geen rol van betekenis. De kopman van Team Sunweb eindigde als vijftigste op bijna zeven minuten van winnaar Jakob Fuglsang.

"Ik heb hard gewerkt, maar niks bereikt", zei Dumoulin met een wrange glimlach. "Ik voelde me de hele dag erg geblokkeerd, dat is wel balen."

"Toen Deceuninck-Quick Step het 'op de kant trok', was ik net mijn jasje aan het uitdoen, waardoor ik helemaal achteraan zat. Ik kwam nog wel terug, maar voelde toen al dat er helemaal niks meer inzat. De laatste 100 kilometer was het alleen maar 'harken' naar de finish."

'Was slechter dan de afgelopen twee jaar

Dumoulin hoopt dat zijn slechte vorm te verklaren is door de hoogtestage. Het is voor renners altijd afwachten hoe hun lichaam reageert op de andere prikkels op ruim 2.000 meter hoogte.

"Hopelijk kwam dit door de hoogtestage, maar ik was vandaag wel slechter dan de afgelopen twee jaar in Luik-Bastenaken-Luik."

Dumoulin begint op 11 mei in Bologna aan zijn missie om voor de tweede keer de Giro te winnen. Vorig jaar eindigde hij als tweede in Italië, achter Chris Froome.