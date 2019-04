Jakob Fuglsang heeft zondag zijn ijzersterke voorjaar bekroond met de zege in Luik-Bastenaken-Luik. De 34-jarige Deense renner won zo voor het eerst in zijn carrière een van de vijf wielermonumenten.

Fuglsang kwam na 256 kilometer solo aan in Luik. Hij maakte het verschil op de Roche aux Faucons, de laatste klim van de dag. De Italiaan Davide Formolo eindigde op 27 seconden als tweede en de Duitser Maximilian Schachmann werd derde op 57 seconden. Oud-winnaar Wout Poels was op de tiende plek de beste Nederlander.

Fuglsang kent een topweek met de derde plek in de Amstel Gold Race (vorige week zondag) en de tweede plaats in de Waalse Pijl (afgelopen woensdag).

De kopman van Astana pakte dit jaar ook al een etappezege in Tirreno-Adriatico, de Italiaanse rittenkoers waarin hij in het eindklassement derde werd, en de eindzege in de Ruta del Sol. Bovendien eindigde hij als zesde in de Ronde van Murcia, als vierde in de Ronde van Baskenland en als tweede in Strade Bianche.

De finish van de laatste voorjaarsklassieker was voor het eerst sinds 1991 niet in Ans. De hoop was op een minder gesloten race, maar de favorieten wachtten wederom lang met het openen van de koers. Fuglsang plaatste zijn beslissende versnelling op 13 kilometer van de streep.

Bij de vrouwen was er eerder op zondag een compleet Nederlands podium in Luik-Bastenaken Luik. Annemiek van Vleuten soleerde op indrukwekkende wijze naar de zege, Floortje Mackaij werd tweede en Demi Vollering eindigde als derde.

Top tien Luik-Bastenaken-Luik 1. Jakob Fuglsang (Den)

2. Davide Formolo (Ita) +0.27

3. Maximilian Schachmann (Dui) +0.57

4. Adam Yates (GB) +0.57

5. Michael Woods (Can) +0.57

6. David Gaudu (Fra) +0.57

7. Mikel Landa (Spa) +0.57

8. Vincenzo Nibali (Ita) +1.00

9. Dylan Teuns (Bel) +1.05

10. Wout Poels (Ned) +1.26

Regen en kou leiden tot slachtoffers

De regen en kou in Wallonië zorgden zondag voor een zware 105e editie van Luik-Bastenaken-Luik en dat leidde tot flink wat slachtoffers.

Antwan Tolhoek stapte al snel af, omdat hij te weinig kleding had aangedaan en door kou was bevangen. Viervoudig winnaar Alejandro Valverde gaf met ruim 100 kilometer te gaan op. Ook Daniel Martin, de winnaar van 2013, haakte al ver voor de start van de finale af. Robert Gesink kon na een valpartij in een afdaling niet meer verder en bleek zijn sleutelbeen en bekken gebroken te hebben.

Acht renners, onder wie de Nederlander Mathijs Paasschens van de kleine ploeg Wallonie-Bruxelles, lieten zich niet tegenhouden door het slechte weer en gingen al snel na de start in Luik in de aanval.

Het octet kreeg een voorsprong van meer dan tien minuten, maar vooral door het hoge tempo van Deceuninck-Quick-Step haalde het peloton de vluchters al op 70 kilometer van de streep bij.

Fuglsang slaat slag op Roche aux Faucons

Na de hergroepering - en met nog vier zware heuvels te gaan - demarreerden tien renners uit de grote groep. Met onder anderen Michael Albasini, Omar Fraile, Bjorg Lambrecht en Alessandro De Marchi was het een sterke kopgroep, waardoor Deceuninck-Quick-Step direct de achtervolging inzette.

Op La Redoute, vaak scherprechter in de finale van 'La Doyenne', hielden de favorieten zich rustig, maar reed Tanel Kangert wel weg uit de kopgroep. De Est begon solo aan de laatste 30 kilometer, zijn voormalige medevluchters werden nog voor de Côte des Forges teruggepakt.

Met nog 20 kilometer te gaan, had Tangert gezelschap gekregen van Tim Wellens, Daryl Impey en Patrick Konrad, maar op de Roche aux Faucons was het avontuur van de vier voorbij.

Fugslang greep de laatste klim van de dag aan om zijn aanval te plaatsen. De Deen kreeg Michael Woods en Formolo in zijn wiel, terwijl topfavoriet Julian Alaphilippe moest passen.

Met nog 13 kilometer te gaan, schudde Fuglsang zijn twee medevluchters van zich af en ging hij solo op jacht naar de zege. De Astana-renner ging in de gladde afdaling richting de streep nog bijna onderuit, maar hij bleef knap op zijn fiets zitten en kon de grootste zege uit zijn loopbaan vieren.

De regen speelde een bepalende rol in Luik-Bastenaken-Luik. (Foto: ANP)