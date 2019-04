Robert Gesink heeft zondag bij een valpartij in Luik-Bastenaken-Luik een breuk in zijn sleutelbeen en bekken opgelopen. De Nederlandse renner zal daardoor niet kunnen starten in de Giro d'Italia.

De 32-jarige Gesink ging met nog een kleine 100 kilometer te gaan onderuit in een afdaling in de laatste voorjaarsklassieker van het jaar. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis, waar de breuken werden geconstateerd.

De klimmer moest volgende maand in de Giro d'Italia een van de belangrijkste knechten worden van Primoz Roglic, die voor de winst gaat in de eerste grote ronde van het jaar. De Ronde van Italië start op 11 mei.

Gesink zou voor de derde keer starten in de Giro. Vorig jaar werd hij 23e en in 2013 moest hij bij zijn debuut opgeven. De Varssevelder zit ook in de voorlopige selectie van Jumbo-Visma voor de Tour de France, die op 6 juli begint.

Gesink geplaagd door blessureleed

Het is niet bepaald de eerste tegenslag in de loopbaan van de ervaren klimmer. Vorig jaar miste hij nog het WK in Innsbruck, nadat hij eind augustus bij een val tijdens de training twee ribben en een sleutelbeen had gebroken.

In 2017 kwam Gesink in de Tour de France hard ten val, waarbij hij enkele ruggenwervels brak, terwijl hij de Ronde van Frankrijk van een jaar eerder miste door een hersenschudding.

Vijf jaar geleden stond Gesink maanden aan de kant, nadat hij een ingreep aan zijn hart moest ondergaan. De Achterhoeker kampte met hartritmestoornissen.

In 2011 kwam zijn seizoen voortijdig tot een eind nadat hij tijdens een val zijn been had gebroken. Dat kostte hem ook een groot deel van 2012.