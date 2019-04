Luik-Bastenaken-Luik ·

Dumoulin vindt het niet erg dat er regen voorspeld is voor de laatste voorjaarsklassieker. "Ik heb in het voorjaar soms last van allergieën, dus de regen kan juist in mijn voordeel spelen." De 28-jarige Limburger behaalde vorig jaar zijn beste prestatie in 'La Doyenne'. Hij finishte toen als vijftiende in Luik. (2/2)