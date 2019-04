Tom Dumoulin staat zondag voor de zevende keer aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. De kopman van Team Sunweb geldt niet als grote favoriet voor de zege in de Ardennenklassieker, maar ziet wel kansen.

"De klassiekers blijven een specialisme van renners als Julian Alaphilippe en Alejandro Valverde", aldus Dumoulin tegen de NOS. "Dat is iets minder mijn specialisme, maar dat betekent niet dat ik geen kans heb. Ik voel me goed."

De 28-jarige Limburger vindt het niet erg dat er regen voorspeld is voor de laatste voorjaarsklassieker. "Ik heb in het voorjaar soms last van allergieën, dus de regen kan juist in mijn voordeel spelen."

Dumoulin behaalde vorig jaar zijn beste prestatie in 'La Doyenne'. Hij finishte toen als vijftiende in Luik.

'Hopen op vroege finale'

Ploegleider Aike Visbeek hoopt dat de finale zondag vroeg begint. "Dan liggen er kansen. Als er vroeg wordt aangevallen, kunnen we Tom nog wel zien in de finale. Maar als het pas op het eind beslist wordt, wordt het moeilijk."

Door de voorspelde slechte weersomstandigheden en het dit jaar aangepaste parcours is het volgens Visbeek zeker niet uitgesloten dat de favorieten al vroeg zullen aanvallen.

"De ingrediënten zijn er, maar Deceuninck-QuickStep (de ploeg van Alaphilippe, red.) is ook heel sterk. Die zullen waarschijnlijk snel de controle pakken en het peloton al vroeg in een wurggreep houden. Als we daaraan kunnen ontsnappen in de heuvelzone hebben we kans."

Visbeek heeft met Michael Matthews nog een andere kanshebber voor de zege, maar de Australiër heeft volgens de ploegleider alleen kans bij een uitgedunde kopgroep. "Wij hebben er niets aan als we in slagorde naar Luik rijden. Ook Matthews niet, want daarvoor is deze finale te zwaar voor hem."