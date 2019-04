Pavel Sivakov heeft vrijdag de Ronde van de Alpen op zijn naam geschreven. De 21-jarige renner van Team Sky hield stand in de vijfde en laatste etappe en boekte zo zijn eerste eindzege in een etappekoers als prof.

Team Sky domineerde deze week de vijfdaagse rittenkoers in de Italiaanse en Oostenrijkse Alpen. Sivakov won de tweede etappe en reed drie dagen in de leiderstrui, terwijl zijn 24-jarige ploegmaat Tao Geoghegan Hart twee ritten op zijn naam schreef.

Viervoudig Tour de France-winnaar Chris Froome, die zijn vorm wilde aanscherpen richting de Ronde van Frankrijk van juli, verloor tijd in de tweede etappe en trad vervolgens op als luxeknecht voor zijn jonge ploeggenoten.

Froome moest ook vrijdag kopwerk verrichten, want de Italiaan Fausto Masnada, dertiende in het algemeen klassement voor de slotrit, deed in de bijna 149 kilometer lange etappe van Caldaro naar Bolzano met een col van de tweede en een col van de eerste categorie een aanval op de leiderstrui van Sivakov.

Masnada won wel de rit, maar de renner van Androni Giocattoli-Sidermec pakte maar 2 minuten en 14 seconden op Sivakov, terwijl hij 3 minuten en 37 seconden nodig had. De Rus sloeg in de finale ook nog een aanval af van Vincenzo Nibali, de Italiaan die in voorbereiding is op de Giro d'Italia.

In het eindklassement van de Ronde van de Alpen heeft Sivakov een voorsprong van 27 seconden op Hart. Nibali eindigt als derde op 33 seconden.