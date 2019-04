Peter Sagan zal zondag niet zijn debuut maken in Luik-Bastenaken-Luik. De drievoudig wereldkampioen heeft na een teleurstellend voorjaar besloten om wat extra rust te nemen richting de rest van het seizoen.

"Samen met het team hebben we besloten dat het beter is om een paar dagen vrij te nemen zodat ik me beter kan voorbereiden op de komende koersen, te beginnen met de Ronde van Californië vanaf 12 mei", aldus Sagan op zijn eigen site.

De 29-jarige Slowaak deed woensdag mee aan de Waalse Pijl, maar haalde net als afgelopen zondag in de Amstel Gold Race de finish niet.

De Waalse klassieker stond in eerste instantie niet op zijn programma, maar zijn ploeg BORA-hansgrohe riep hem op om kopmannen Maximilian Schachmann (vijfde) en Patrick Konrad (zevende) bij te staan.

"Het was een heel snelle en gevaarlijke koers en ik heb mijn best gedaan om mijn ploegmaats te helpen", zei Sagan na de Waalse Pijl tegen Cyclingnews. "Ik denk niet dat de finale van de Waalse Pijl met de steile Muur van Hoei goed bij me past. Als ik in topvorm was, had ik misschien vijfde of tiende kunnen worden."

Geen podiumplek voor Sagan in voorjaar

Sagan maakte eind vorig jaar bekend dat hij voor het eerst in zijn carrière een volledig klassiek voorjaar wilde rijden en dus ook voor het eerst wilde starten in Luik-Bastenaken-Luik.

De alleskunner uit Zilina presteerde de afgelopen anderhalve maand voor zijn doen echter matig. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen van 2016 en Parijs-Roubaix van 2018 stond geen enkele keer op het podium bij een klassieker. Zijn beste prestaties waren een vierde plaats in Milaan-San Remo en een vijfde plek in Parijs-Roubaix.

"Ik denk dat ik een goede periode had dit voorjaar toen ik altijd van voren meedeed", stelde Sagan, die dit jaar pas één zege heeft geboekt (derde etappe Tour Down Under). "Ik heb geen klassieker gewonnen, maar dat is ook sport. Soms gaat het goed, soms gaat het slecht."

De kopman van BORA-hansgrohe heeft de komende maanden de Ronde van Californië (12-18 mei), de Hammer Series in Stavanger (24-26 mei), de Ronde van Zwitserland (15-23 juni) en de Tour de France (6 -28 juli) op zijn programma staan.