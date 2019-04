Julian Alaphilippe is blij met zijn tweede opeenvolgende zege in de Waalse Pijl. Hij ziet het echter niet als revanche voor het mislopen van de overwinning in de afgelopen zondag door Mathieu van der Poel gewonnen Amstel Gold Race.

"Nee, dit is weer een andere koers. Mathieu is op vakantie. Ik start nog in Luik-Bastenaken-Luik. Dan is het voor mij ook even klaar", zei Alaphilippe in zijn flashinterview.

De Fransman van Deceuninck-Quick-Step leek in de Amstel Gold Race samen met Jakob Fuglsang om de zege te gaan strijden, maar beiden lieten zich in de laatste honderden meters verrassen door een ijzersterke Van der Poel.

Alaphilippe was woensdag in de Waalse Pijl een stuk beter bij de les. Hij raapte op de afsluitende Muur van Hoei Fuglsang op overtuigende wijze op en kwam uiteindelijk solo over de streep.

"Mathieu is een goede renner, fijn ook voor het Nederlandse wielrennen", vertelde Alaphilippe, die zich in de Gold Race gestoord had aan de in zijn ogen onjuiste informatie over de voorsprong van hem en Fuglsang in de slotfase.

Julian Alaphilippe komt juichend over de streep in de Waalse Pijl. (Foto: Pro Shots)

'Dit voelt anders'

Alaphilippe was na zijn zege van vorig jaar in de Waalse Pijl zeer emotioneel en kon zijn tranen amper in bedwang houden, maar hij was woensdag de rust zelve.

"Dit voelt anders. Vorig jaar was het mijn eerste grote zege. Op een groot kampioen bovendien", doelde hij op de Spanjaard Alejandro Valverde, die de vier edities ervoor op zijn naam had geschreven.

Het was voor Alaphilippe alweer zijn negende overwinning van het seizoen. Hij was eerder de sterkste in Milaan-San Remo, Strade Bianchi, twee etappes in Tirreno-Adriatico en in de Ronde van San Juan en een etappe in de Ronde van het Baskenland en Tour Colombia.

Alaphilippe is bovendien, na Bernard Hinault (1979 en 1983) en Laurent Jalabert (1995 en 1997), de derde Fransman die de Waalse Pijl twee keer wist te winnen.