Anna van der Breggen boekte woensdag haar eerste zege op de weg van 2019 door voor de vijfde keer op rij de Waalse Pijl te winnen. De 29-jarige Zwolse is blij dat ze door haar zege heeft afgerekend met wat voorzichtige kritiek van de buitenwacht.

"Het is een lekker gevoel om hier weer te winnen. Ik heb dit jaar de Cape Epic gewonnen op de mountainbike, maar op de weg werd het wel weer eens tijd zeiden veel mensen. Zo voelde het voor mij niet, maar winnen blijft wel leuk", zei Van der Breggen tegen de NOS.

Van der Breggen liet op de afsluitende Muur van Hoei zien over de beste benen te beschikken van een uitgedunde groep en hield Annemiek van Vleuten (tweede) en haar Deense ploeggenoot bij Boels-Dolmans Annika Langvad (derde) nipt achter zich.

"Ik heb zoveel mogelijk gespaard tot de Muur. Er kwam niet veel weg, dus dan weet je dat het aankomt op de Muur. Die heb ik natuurlijk al eerder gedaan. De laatste meters doen pijn, maar je voelt het toch iets minder als je vooraan ligt."

"Dit komt op een lekker moment. Twee jaar geleden wonnen we deze koers ook. Vorig jaar hebben we een absurd jaar gehad. Doordat we nu wat minder begonnen zijn, waardeer ik ook meer hoe onwijs gaaf vorig jaar was."

Van der Breggen krijgt felicitaties van haar ploeggenoot Langvad. (Foto: Pro Shots)

'Die tweede plaatsen vervelen nog niet'

Annemiek van Vleuten werd net als afgelopen zondag in de Amstel Gold Race tweede. De 36-jarige Utrechtse moest toen de Poolse Katarzyna Niewiadoma voor zich dulden.

"Die tweede plaatsen vervelen nog niet. Het betekent dat ik nooit voor spek en bonen meerijd", bleef Van Vleuten uiterst nuchter.

"Voor mij was het een ideale finale. Ik heb me net als Anna heel rustig kunnen houden tot aan de Muur. Dan is het een eerlijke strijd. Anna was vandaag sterker op de Muur."

Van der Breggen is nu samen met Marianne Vos recordhoudster in de Waalse Pijl. De 31-jarige Brabantse kwam in 2007, 2008, 2009, 2011 en 2013 als eerste over de streep.