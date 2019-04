Julian Alaphilippe heeft woensdag voor het tweede jaar op rij de Waalse Pijl gewonnen. De Fransman versloeg op de Muur van Hoei Astana-renner Jakob Fuglsang.

Alaphilippe sprong in de laatste kilometer naar de gedemarreerde Fuglsang toe en kwam met de Deen in zijn wiel als eerste over de finish. De top drie werd gecompleteerd door de Italiaan Diego Ulissi. Bauke Mollema was op de zesde plaats de beste Nederlander.

De 26-jarige Alaphilippe werd vooraf al bestempeld als de grote favoriet voor de Waalse Pijl. Hij won eerder dit jaar al Milaan-San Remo en de Strade Bianche.

De Fransman reed afgelopen zondag in de Amstel Gold Race ook lang vooraan met Fuglsang, maar liet zich toen in de laatste meters verrassen door Mathieu van der Poel. De Nederlander deed niet mee in Wallonië.

Deceuninck-Quickstep-renner Alaphilippe is de derde Fransman, na Bernard Hinault (1979 en 1983) en Laurent Jalabert (1995 en 1997), die de Belgische semiklassieker voor de tweede keer op rij wint.

De Waalse Pijl voor vrouwen was eerder op de dag een prooi voor Anna van der Breggen. De rensters moesten 118 kilometer afleggen en de mannen 195.

Alaphilippe viert zijn tweede zege op rij in de Waalse Pijl. (Foto: ANP)

Bouwman in eerste kopgroep

Jumbo Visma-renner Koen Bouwman maakte deel uit van de eerste serieuze kopgroep van de dag. Hij bleef samen met de Amerikanen Robin Carpenter en Joey Rosskopf vooruit tot ongeveer 30 kilometer voor de finish. Toen werd het drietal bijgehaald door het peloton met alle favorieten.

Ondertussen werd de koers ontsierd door enkele valpartijen. Onder anderen Adam Yates, Domenico Pozzovivo en Roman Kreuziger gingen onderuit en moesten de strijd staken.

Movistar, met vijfvoudig winnaar Alejandro Valverde, probeerde richting Côte d'Ereffe de koers te controleren. De Pool Tomasz Marczynski kreeg wat ruimte, tot ook Deceuninck-Quick-Step zich aan kop van de groep nestelde. De Sloveen Matej Mohoric mocht nog even bij Marczynski aansluiten, maar richting de Muur kwam alles samen.

In de slotfase probeerden diverse renners weg te komen, maar ze slaagden daar nauwelijks in door het hoge tempo van Deceuninck-Quickstep.

Wout Poels leidde op de Muur de klim in, maar de echte versnelling kwam van Fuglsang die even alleen voorop reed tot Alaphilippe voorbijkwam. Voor Alaphilippe was het al de negende zege van het seizoen. Geen enkele renner was in 2019 succesvoller.