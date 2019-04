Anna van der Breggen heeft woensdag voor het vijfde jaar op rij de Waalse Pijl op haar naam geschreven. De renner van Boels-Dolmans toonde zich in de 22e editie van de Belgische wielerklassieker na 118,5 kilometer de sterkste op de Muur van Hoei.

De 29-jarige Van der Breggen liet op de laatste beklimming zien over de beste benen te beschikken van een uitgedunde groep en hield Annemiek van Vleuten (tweede) en haar Deense ploeggenoot bij Boels-Dolmans Annika Langvad (derde) nipt achter zich.

De top vijf werd gecompleteerd door Marianne Vos (vierde op veertien seconden van Van der Breggen) en Demi Vollering (vijfde op zestien seconden).

Floortje Mackaij wist in de laatste kilometers nog uit de groep met favorieten te ontsnappen, maar de 23-jarige Nederlandse van Team Sunweb werd op de Muur van Hoei ingerekend door Van der Breggen en co en eindigde buiten de top tien.

Door haar vijfde overwinning op rij is Van der Breggen samen met Marianne Vos recordhouder in de Waalse Pijl. De 31-jarige Brabantse van CCC-Liv kwam in 2007, 2008, 2009, 2011 en 2013 als eerste over de streep.

Van der Breggen krijgt felicitaties van haar ploeggenoot Langvad. (Foto: Pro Shots)

Eerste zege van 2019 voor Van der Breggen

Voor Van der Breggen, die in maart de zware mountainbikewedstrijd Cape Epic won, is het haar eerste zege van 2019 op de weg. De wereldkampioene eindigde zondag als 21e in de Amstel Gold Race en wist eerder dit jaar ook in de Strade Bianche (negende) en Omloop het Nieuwsblad (elfde) niet om de overwinning te strijden.

De Waalse Pijl wordt sinds 1998 voor vrouwen georganiseerd. Vos en Van der Breggen zijn de enige twee Nederlanders die de WorldTour-koers ooit op hun naam schreven. De laatste winnares uit het buitenland was de Française Pauline Ferrand-Prévot in 2014.

De mannen zijn rond 11.30 uur begonnen aan de Waalse Pijl, die voor hen 195 kilometer telt. De finish wordt rond 16.30 uur verwacht.