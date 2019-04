Niki Terpstra komt halverwege mei in de Vierdaagse van Duinkerke voor het eerst in actie sinds zijn harde val van begin april in de Ronde van Vlaanderen. De renner van Direct Energie liep bij zijn crash in 'Vlaanderens Mooiste' onder meer een zware hersenschudding op.

"De hoofdpijn is volledig weg en ik ben goed aan het trainen. Ik heb er opnieuw zin in", zegt Terpstra woensdag in gesprek met het Belgische Het Nieuwsblad.

De 34-jarige Noord-Hollander kwam in de Ronde van Vlaanderen - met nog zo'n 157 kilometer te gaan - midden in het peloton met een aantal andere renners ten val. De Nederlander viel op zijn hoofd en kon de koers niet hervatten.

Terpstra moest ter observatie een nacht in het ziekenhuis blijven en mocht daarna naar huis om verder te herstellen van zijn verwondingen. Vorige week reed hij alweer zijn eerste rondjes op de fiets en nu heeft de winnaar van de Ronde van Vlaanderen van 2018 dus ook weer de training hervat.

De Vierdaagse van Duinkerke begint op dinsdag 14 mei en duurt tot en met 19 mei. De Franse rittenkoers, die vorig jaar werd gewonnen door de Belg Dimitri Claeys, telt zes etappes.

Terpstra doet eind juni ook mee aan de NK wielrennen en bereidt zich ondertussen voor op de Tour de France die op zaterdag 6 juli begint. De voormalige renner van Deceuninck-Quick-Step deed zeven keer eerder mee aan de Ronde van Frankrijk.