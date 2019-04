Met Luik-Bastenaken-Luik staat zondag de laatste voorjaarsklassieker van 2019 op het programma en voor het eerst deze maand staat Tom Dumoulin aan de start. Het wordt voor de Limburger de laatste test voor de Giro d'Italia. Dit is alles wat je moet weten over de 105e editie van 'La Doyenne'.

Hoe ziet het parcours eruit?

Het parcours van Luik-Bastenaken-Luik is door de jaren heen nauwelijks veranderd. De editie van dit jaar is 256 kilometer lang en is door de vele beklimmingen een echte heuvelklassieker. De eerste editie was in 1892 en 'LBL' is daarmee de oudste klassieker die vandaag de dag nog wordt verreden.

In 1983 kwam Steven Rooks als eerste over de streep in Luik en verraste op 22-jarige leeftijd grote namen als Bernard Hinault en Henk Lubberding. “Toen ik 'm reed, was de beklimming van La Redoute de scherprechter, maar de laatste jaren valt de beslissing later in de koers", concludeert Rooks. "De organisatie doet zijn best om een gevarieerd parcours te maken."

Volgens Rooks heeft de organisatie dit jaar geprobeerd de koers open te breken. "Ze leggen de finish niet op een klim, maar op de vlakke Boulevard d'Avroy in het centrum van Luik. Zo creëer je breedte in de wedstrijd en maken verschillende renners kans."

Het profiel van de 105e editie van Luik-Bastenaken-Luik. (Bron: ASO)

Wat mogen we verwachten van Dumoulin?

Door het ontbreken van Van der Poel, die vorige week op spectaculaire wijze de Amstel Gold Race won, zijn de Nederlandse ogen vooral gericht op Dumoulin. Voor de Giro-winnaar van 2017 is Luik-Bastenaken-Luik de laatste koers voordat hij naar Italië gaat, waar hij weer gaat strijden om de roze trui.

De afgelopen weken was de Limburger op hoogtestage op Tenerife en nu gaat hij als laatste test voor een topprestatie in 'La Doyenne'. Toch behoort Dumoulin voor Rooks niet tot de favorieten. "Hij is meer outsider dan kanshebber, omdat hij geen wedstrijdritme heeft. Als je goed wil zijn in Luik, heb je de Waalse Pijl nodig en die heeft Dumoulin niet gereden."

"De enige manier waarop hij kans maakt is door vroeg in de aanval te gaan", gelooft Rooks. "Dumoulin mist namelijk de explosiviteit die Alaphilippe bijvoorbeeld wel heeft."

Rooks, die in de jaren tachtig tot de beste renners van Nederland behoorde, was zelf ook geen explosieve renner. Hij begrijpt daarom dat mensen Dumoulin met hem vergelijken. "Ik had toen ik prof was ongeveer dezelfde lengte en bouw, kon ook redelijk klimmen en werd een keer tweede in de Tour."

"Toch is het appels met peren vergelijken, omdat die jongens van nu veel beter trainen. In mijn tijd reed je iedere koers, de ploegen boden nog geen hoogtestages aan. Als dat wel zo was geweest, had ik ongetwijfeld beter gepresteerd."

Tom Dumoulin aan de start van Milaan-San Remo. (Foto: ANP)

Zijn er andere Nederlandse kanshebbers?

In totaal verschijnen zondag elf Nederlanders aan de start in Luik. Wout Poels is de laatste Nederlandse winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en is zondag ook van de partij.

De renner uit Venray versloeg in 2016 onder slechte weersomstandigheden Michael Albasini en Rui Costa in de sprint. Volgens Rooks heeft Poels die overwinning mede te danken aan het slechte weer van die dag.

"Wout maakt eigenlijk alleen kans als het koud en nat is. Dit seizoen hebben we nog niet veel van hem gezien", aldus Rooks. "Ik denk dat hij zondag bovendien in dienst van Michal Kwiatkowski gaat rijden."

Verder kunnen Robert Gesink en Laurens ten Dam goed mee op heuvelachtig terrein, maar verwacht wordt dat zij niet in staat zijn om mannen als Julian Alaphilippe, Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, Greg Van Avermaet en Kwiatkowski te volgen.

Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan doet niet mee in 'LBL', om rust te nemen voor de rest van het seizoen.

Wout Poels wint Luik-Bastenaken-Luik in 2016. (Foto: ANP)

Is Alaphilippe te stoppen?

Alaphilippe start zondag als absolute topfavoriet. De puncher van het ijzersterke Deceuninck-Quick-Step won woensdag voor het tweede jaar op rij de Waalse Pijl en beleeft een ongekend goed voorjaar.

Niet alleen won Alaphilippe Milaan-San Remo en de Strade Bianche, hij pakte ook ritzeges in de Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland en staat nu op plek één van de UCI-wereldranglijst.

De inmiddels 58-jarige Rooks geniet van de jonge Fransman. "Hij wacht niet af tot de finale, maar vliegt er gewoon in. Ik hoop dat hij dat zondag weer doet."

"Natuurlijk heeft Alaphilippe de juiste ploeg om zich heen, maar hij is net als bijvoorbeeld Mathieu van der Poel niet bang om zelf risico’s te nemen", oordeelt Rooks. "Dat soort renners durven koers te maken en de wielersport heeft zulke mannen nodig."

Julian Alaphilippe wint op de Muur van Hoei tijdens de Waalse Pijl. (Foto: Pro Shots)

Kan Valverde recordkampioen worden?

Valverde schreef al vier edities van Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam. Als 'El Imbatido' zondag wint, is hij gedeeld recordhouder met Eddy Merckx, die vijf keer als eerste over de streep kwam in Luik.

Volgens Rooks beginnen de jaren echter te tellen bij de inmiddels 38-jarige regerend wereldkampioen. "Valverde is het wielrennen nog lang niet beu, maar misschien dat de regenboogtrui hem een beetje overmoedig maakt. Hij wil te graag."

"Als je ouder wordt, is rust belangrijker dan trainen, maar ik denk dat hij zo gemotiveerd is dat hij te veel hooi op zijn vork neemt tijdens trainingen", meent Rooks. "Dat kan heel lang goed gaan, maar op een gegeven moment stokt dat."

Hoe laat zijn de start en finish?

Het startschot klinkt om 10.10 uur op de Place Saint-Lambert in Luik. Na 256 kilometer keren de renners terug in Luik, op zijn vroegst om 16.30 uur. De finish ligt op de Boulevard d'Avroy.

Ook de vrouwen rijden Luik-Bastenaken-Luik. De derde editie van de vrouwenkoers is 138,5 kilometer lang en Anna van der Breggen is de titelverdediger.

Rooks hoopt voor de kijker dat het zondag regent. "Als het regent, worden niet alleen de wegen gevaarlijker, maar moeten renners ook mentaal sterk zijn. Regen is voor de koers wel mooi."

Top tien van 2018 1. Bob Jungels (LUX)

2. Michael Woods (CAN)

3. Romain Bardet (FRA)

4. Julian Alaphilippe (FRA)

5. Domenico Pozzovivo (ITA)

6. Enrico Gasparotto (ITA)

7. Davide Formolo (ITA)

8. Roman Kreuziger (TSJ)

9. Sergio Henao (COL)

10. Jakob Fuglsang (DEN)

Wil je tijdens Luik-Bastenaken-Luik op de hoogte blijven? Op NU.nl volgen we de koers vanaf de start in een liveblog.