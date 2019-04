Met zijn grandioze zege in de Amstel Gold Race kwam er zondag een einde aan het eerste klassieke voorjaar van Mathieu van der Poel. Na twee zeer succesvolle maanden is er veel speculatie over de toekomst van de Brabander, behalve bij zijn bescheiden ploeg Corendon-Circus.

De grootste drukte op de Markt in Maastricht is zondagochtend pal voor Café de Zwaan. Rijen en rijen aan wielerfans hopen bij de teambus van Corendon-Circus een glimp op te vangen van de revelatie van dit voorjaar.

Met zes zeges in slechts vijftien koersdagen heeft Mathieu van der Poel niet alleen de supporters, maar de hele wielerwereld verbaasd. En dat zorgt onherroepelijk voor veel aandacht, van alle kanten.

"Ik ben de afgelopen maand helemaal platgebeld door managers die 'Matjes' belangen willen behartigen. Ik word er helemaal gek van", verzucht vader Adrie van der Poel.

"Dan denk ik: vijf jaar geleden was je er ook niet, daar ben ik heel makkelijk in. We hebben het altijd zelf gedaan. Het enige wat managers kunnen doen, is 20 procent commissie pakken. Dat kunnen wij zelf ook wel oplossen."

Mathieu van der Poell staat in het middelpunt van de belangstelling na zijn zege in de Amstel Gold Race. (Foto: Pro Shots)

'Bijzonder wat ons allemaal overkomen is'

Dat de 24-jarige Mathieu van der Poel een supertalent op de fiets is, is al jaren bekend. Alleen was dat de afgelopen jaren vooral te zien bij het veldrijden, een discipline die een stuk minder aandacht krijgt dan het wegwielrennen.

"Het is heel bijzonder wat ons als team in slechts twee maanden tijd allemaal overkomen is, en hoe de perceptie rondom onze ploeg helemaal veranderd is", stelt ploegleider Christoph Roodhooft van Corendon-Circus.

De Belgische oud-renner haalde een jonge Van der Poel in de zomer van 2011 bij de ploeg die hij samen met zijn broer Philip Roodhooft leidt. De kopman verlengde zijn contract bij het sinds dit seizoen procontinentale Corendon-Circus vorig jaar nog tot 2023, maar zijn fantastische voorjaarscampagne is vanzelfsprekend ook bij topteams opgevallen.

"Er zijn inderdaad al een paar ploegen die contact opgenomen hebben", zei Van der Poel vorige week tegen Sporza. "Een paar grote teams, al zal ik geen namen noemen. Maar ik heb alle ploegen laten weten dat ze voorlopig moeten wachten. Ik lig nog tot 2023 onder contract."

Zeges Mathieu van der Poel in voorjaar 1e etappe Ronde van Antalya

GP de Denain

Dwars door Vlaanderen

1e etappe Ronde van de Sarthe

Brabantse Pijl

Amstel Gold Race

'Geen verrassing dat Mathieu rising star is'

Christoph Roodhooft zucht even als hem gevraagd wordt naar de interesse in de Nederlands kampioen op de weg, in het veld en op de mountainbike.

"Ik begrijp niet dat je nu pas geïnteresseerd kunt zijn in een coureur als Mathieu van der Poel. Ik weet niet in welke sport je de afgelopen drie, vier jaar dan actief bent geweest", zegt hij. "Het zal vast heel arrogant klinken, maar iedereen kon toch wel voorspellen dat Mathieu van der Poel de rising star was in het wielrennen?"

Roodhooft weigert zich druk te maken over een mogelijk vertrek van Van der Poel. "In België zeggen ze dat je alleen bang moet zijn als de boeren gaan betogen. Waarom zouden we schrik moeten hebben voor een grote ploeg? Zolang het leuk is voor hem en voor ons, zal er wel een manier zijn om samen verder te gaan."

Mathieu van der Poel kon zijn zege in de Amstel Gold Race amper geloven. (Foto: Pro Shots)

'Andere ploegen hadden sneller moeten zijn'

Adrie van der Poel ziet voorlopig geen enkele reden voor zijn zoon om te vertrekken bij Corendon-Circus, dat 'VDP' alle ruimte geeft om in drie disciplines te excelleren.

"Ik heb tegen Christoph gezegd: 'Als ik er ooit achter kom dat je me genaaid hebt, dan krijg je het dik en dubbel terug'. Maar we zijn altijd supercorrect behandeld bij deze ploeg, hebben nog nooit hoeven onderhandelen over een contract. Bovendien zit er een plan achter dit hele verhaal, dat kun je niet zomaar in de steek laten."

De kans is dus levensgroot dat Van der Poel de komende jaren in het voorjaar nog steeds in de kleuren van Corendon-Circus rijdt.

"De geruchten doen Mathieu verder weinig", zegt Roodhooft. "Hij is, net als zijn vader, heel open naar ons toe. Ploegen benaderen Adrie en dat mag, maar vervolgens speelt hij volledig open kaart. Ik denk dat Mathieu op alle vlakken tevreden is bij ons. En ik blijf het zeggen: de andere ploegen hadden maar sneller moeten zijn."