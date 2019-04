Tom Dumoulin gaat zondag voor een topresultaat in Luik-Bastenaken-Luik, zijn laatste test voor de Giro d'Italia. De Limburger is zoals verwacht (gedeeld) kopman van Team Sunweb in de laatste voorjaarsklassieker.

"Met Michael Matthews en Tom hebben we twee renners die mee kunnen doen na de beklimming van de Côte de la Redoute, als de koers eenmaal is ontbrand", zegt ploegleider Aike Visbeek maandag.

"Het wordt voor de rest van de ploeg belangrijk om ze goed te positioneren gedurende de dag, zodat ze zo veel mogelijk energie hebben. We verwachten een explosieve finale."

Visbeek heeft vertrouwen in zijn formatie, die naast Dumoulin en Australiër Matthews bestaat uit Matthews' landgenoten Chris Hamilton en Robert Power, de Belgen Jan Bakelants en Louis Vervaeke en de Zwitser Marc Hirschi.

"Tom, Jan en Robert zijn net terug van een hoogtestage en dus in goede conditie om ons aan een topresultaat te helpen", aldus Visbeek. "We gaan uit van verschillende scenario's en willen het initiatief pakken als we de kans krijgen."

Dumoulin krijgt hulp van Oomen in Giro

De 28-jarige Dumoulin won de Giro in 2017 en doet vanaf volgende maand een gooi naar zijn tweede eindzege in de drieweekse Italiaanse rittenkoers. Waarschijnlijk rijdt hij dit jaar eveneens de Tour de France, al hangt dat ook af van de manier waarop hij de Giro verteert.

In zijn jacht op winst van de Giro krijgt Dumoulin bij Sunweb in ieder geval geen hulp van Wilco Kelderman en Martijn Tusveld. Beide renners haakten in de afgelopen weken af met een blessure. Sam Oomen zal de Limburger in tegenstelling tot eerdere plannen wél bijstaan.

De Giro start op 11 mei met een proloog in Bologna. De laatste etappe in Verona op 2 juni is eveneens een tijdrit.