Als het aan wielerbondscoach Koos Moerenhout ligt, gaat Mathieu van der Poel in september als kopman van de Nederlandse ploeg mee naar het WK op de weg in het Engelse Yorkshire.

"Ik ben al in Yorkshire wezen verkennen en het is een parcours dat Van der Poel op het lijf is geschreven. Het mag geen verrassing zijn dat ik hem er graag bij wil", aldus een enthousiaste Moerenhout maandag tegen het AD.

"Als hij naar het WK gaat, op en top voorbereid zoals hij zich nu ook gefocust heeft op dit voorjaar, dan hoort hij daar thuis."

De 24-jarige Van der Poel, die tot dusver veel indruk maakt op de weg en zondag imponeerde door in een krankzinnige finale de Amstel Gold Race te winnen, focust zich normaal gesproken over een aantal weken op het mountainbikeseizoen.

In de Gold Race sprintte hij vanuit geslagen positie alsnog naar winst. Het was voor de wereldkampioen veldrijden zijn eerste overwinning in een klassieker en al zijn zesde zege van het seizoen.

Keuze is aan Van der Poel

Moerenhout, die in november Thorwald Veneberg opvolgde als bondscoach van de wielrenners, benadrukt dat Van der Poel zelf de knoop moet doorhakken over WK-deelname. Een maand voor de wegwedstrijd doet hij namelijk mee aan het WK mountainbiken.

"Het is dus allereerst een zaak van Mathieu. Hij moet kijken of het past in zijn programma gezien zijn bezigheden op de mountainbike en zijn voorbereiding op het crossseizoen", aldus de 45-jarige Moerenhout.

"We zullen er binnenkort over praten en daarna een besluit nemen, maar Mathieu heeft laten zien dat hij goed keuzes kan maken."

De WK wielrennen in Yorkshire staan van 22 tot en met 29 september op het programma. Vorig jaar veroverde Alejandro Valverde de regenboogtrui bij de wegwedstrijd in het Oostenrijkse Innsbruck.