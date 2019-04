Slechts twee maanden duurde het voorjaar van Mathieu van der Poel, maar in die twee maanden heeft het 24-jarige supertalent tot grote vreugde van zijn ploegleider Michel Cornelisse het wielrennen op z'n kop gezet.

Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race hadden de afgelopen drie weken twee dingen gemeen: Mathieu van der Poel deed mee en het was tijdens de koers genieten voor de wielerfan.

"Gelukkig heeft Mathieu het wielrennen in de afgelopen twee maanden veranderd, ik denk dat hij daarom ook zo populair is", zegt Cornelisse, ploegleider bij Van der Poels ploeg Corendon-Circus, in gesprek met NUsport.

"Niet meer dat afwachtende koersen, maar gewoon erin knallen. Ik hoop dat het een voorbeeld is voor andere ploegen, dat ze wat meer moeten aanvallen. Er wordt vaak alleen gereden voor de kopman, maar soms zie je knechten beter rijden dan hun kopman en dan denk ik: het is zonde voor het wielrennen dat ze niks mogen doen."

Mathieu van der Poel viel in de Amstel Gold Race al op 45 kilometer van de finish aan. (Foto: Pro Shots)

'Mathieu kan zo ontzettend veel'

Van der Poel verbaasde de wielerwereld in zijn eerste klassieke voorjaar niet alleen met zeges in Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl en zondag in de Amstel Gold Race, maar ook met zijn manier van koersen.

In Dwars door Vlaanderen viel de wereldkampioen veldrijden al aan op ruim 60 kilometer van de streep, in de Ronde van Vlaanderen keerde hij na een valpartij op een heel ongelukkig moment toch nog terug in de spits van de koers op weg naar een vierde plek en in de Amstel Gold Race opende hij de finale al op 45 kilometer van de finish.

Die aanval in de Limburgse klassieker leverde in eerste instantie niet het gewenste resultaat op - Van der Poel werd al snel teruggepakt en miste vervolgens de slag op de Kruisberg - maar in een vrijwel nooit vertoonde finale keerde de Brabander in de slotkilometer terug bij de koplopers om vervolgens de sprint te winnen.

"Mathieu had heel goede benen en zat in een goede positie op de Gulperberg, dus toen ging hij al op 45 kilometer van de streep", aldus Cornelisse. "Op zo'n moment is hij niet tegen te houden en dan moet je hem ook niet willen tegenhouden. Hij blies zichzelf daar een beetje op, maar hoe hij zich vervolgens herpakt in de finale … ongelooflijk. Als Mathieu weer op stoom komt, kan hij zo ontzettend veel."

'Van der Poel is zegen voor wielersport'

Bij de concurrentie is inmiddels ook doorgedrongen dat er met Van der Poel een supertalent is doorgebroken op de weg. AG2R-kopman Oliver Naesen, dit jaar zelf toch tweede in Milaan-San Remo en derde in Gent-Wevelgem, plaatste in aanloop naar de Amstel Gold Race een opvallende en humoristische tweet over 'VDP':

Julian Alaphilippe, de Franse topper die dit jaar al acht zeges boekte en in de Amstel Gold Race vlak voor de finish werd bijgehaald, noemde Van der Poel vorige week een "fenomeen" en "een zegen voor de wielersport".

"Dat tekent het respect dat de concurrentie heeft voor het feit dat er met Mathieu een superrenner meerijdt", aldus Cornelisse. "Er is bijna niks wat hij niet kan. Hij is snel in de sprint, kan alleen rijden en kan ook goed aankomen in een klein groepje."

"Het is dus niet gek dat de concurrentie bang is voor Mathieu. Misschien moeten de andere ploegen nog wel veel eerder gaan aanvallen om hem te verslaan of zelfs iemand meesturen in de vroege vlucht", stelt Cornelisse, om met een grote glimlach af te sluiten: "Maar ik ga de andere ploegen niet te slim maken, als je het niet erg vindt."