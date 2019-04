Leo van Vliet was zondag een van de eersten die Mathieu van der Poel omhelsde na diens overwinning in de Amstel Gold Race. De koersdirecteur was bijna nog blijer met de fraaie zege van de 24-jarige Brabander dan Van der Poel zelf.

"De Amstel Gold Race is mijn kindje, ik ben zo ontzettend bezig met deze koers. En na zo'n thriller van een finale staan we nu weer heel mooi op de kaart", jubelt Van Vliet in gesprek met NUsport.

De 63-jarige oud-renner is al sinds 1995 de koersdirecteur van de enige grote klassieker op Nederlandse bodem. In die jaren heeft hij heel vaak het parcours gewijzigd, in de hoop op meer spektakel.

Zeker aan het begin van dit decennium was de koers meestal saai en viel de beslissing pas in de laatste kilometers, op de Cauberg. "We hebben een periode gehad dat de koers altijd volledig op slot zat", aldus Van Vliet.

In 2013 besloot hij daarom om de finish te verplaatsen van de top van de Cauberg naar Berg en Terblijt, zo'n 2 kilometer verderop. Twee jaar geleden haalde hij de beroemde heuvel in Valkenburg helemaal uit de laatste lus in de finale, om vroege aanvallen te stimuleren.

Leo van Vliet geeft Mathieu van der Poel een biertje. (Foto: Pro Shots)

'Eindelijk weer een Nederlandse winnaar'

Vroege aanvallen waren er zondag genoeg in een koers die Lance Armstrong op Twitter omschreef als de mooiste wielerwedstrijd die hij ooit had gezien.

Van der Poel opende de finale op 45 kilometer van de streep, Julian Alaphilippe en Jakob Fuglsang namen die aanval even later over en reden lang samen aan kop, maar in de laatste 400 meter sprintte Van der Poel vanuit geslagen positie nog naar de zege.

"De koers was gelopen en dan wint Mathieu alsnog", zegt Van Vliet. "Op 1 kilometer van de finish konden we toch niet meer denken dat hij zou gaan winnen? Ik kon de finish niet goed zien vanuit mijn auto, maar ik zag wel dat Mathieu zijn handen in de lucht stak. En ik hoorde iedereen juichen. Dan weet je het wel."

De 24-jarige Van der Poel maakte zo ook een einde aan een lange Nederlandse droogte in de Amstel Gold Race, want Erik Dekker was in 2001 de laatste 'thuisrijder' die de Limburgse heuvelklassieker won.

"Na achttien jaar hebben we eindelijk weer een Nederlandse winnaar", stelt Van Vliet met een grote glimlach. "Ik zag Erik Dekker na de finish en hij was ook blij dat hij een opvolger had. Het is prachtig dat Mathieu van der Poel de Amstel Gold Race koos voor een piekmoment en zijn rol als topfavoriet heeft waargemaakt."