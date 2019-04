Julian Alaphilippe was na afloop van de Amstel Gold Race verbaasd over het bizarre verloop van de finale. De Fransman begrijpt niet hoe zijn voorsprong en die van Jakob Fuglsang op de achtervolgende groep ineens verdwenen was.

"Ik weet niet goed wat er is gebeurd op het einde", zei de 26-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step. Hij moest genoegen moest nemen met de vierde plaats, nadat hij in de laatste kilometer gepakt werd door de achtervolgende groep met daarin winnaar Matthieu van der Poel.

"Ik begrijp niet hoe ze opeens zo snel bij ons kwamen. De tijdmeting moet niet helemaal juist geweest zijn", denkt Alaphilippe.

Alaphilippe ging op 37 kilometer van de finish in de aanval op de Eyserbosweg en kreeg gezelschap van Fuglsang. In de finale had het duo volgens de tijdwaarneming een voorsprong van vijftig seconden op het peloton en twintig seconden op achtervolgers Michal Kwiatkowski en Matteo Trentin.

"Van het moment dat ik aanviel tot het einde van de koers heb ik alles gegeven wat ik in me had", liet Alaphilippe weten. "Op twee à drie kilometer kreeg ik nog te horen dat we 35 of 45 seconden hadden, dus ik dacht dat het wel zou volstaan tot aan de finish."

Mathieu van der Poel sprint naar de overwinning in de Amstel Gold Race. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben ontgoocheld over het koersverloop'

In de slotkilometer zagen Alaphilippe en Fuglsang opeens een achtervolgende groep naderen, waarna Van der Poel naar de overwinning sprintte. De Brabander werd daarmee de eerste Nederlandse winnaar van de Amstel Gold Race sinds Erik Dekker in 2001.

"Jakob wilde niet meer op kop komen", keek Alaphilippe terug op de finale. "Daarna begreep ik het niet meer. Ik zag opeens Kwiatkowski heel snel naderen en het peloton vlak daarna."

De winnaar van Milaan-San Remo was na afloop behoorlijk van slag door de snel verdwenen voorsprong en zette zijn vraagtekens bij de tijdwaarneming.

"Ik ben niet ontgoocheld omdat ik verloren heb, ik ben ontgoocheld over de manier waarop het gebeurd is. Toen we waren bijgehaald heb ik nog geprobeerd mijn sprint te lanceren in het wiel van Kwiatkowski. Maar meer dan de vierde plaats zat er niet meer in voor mij."