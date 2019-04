Adrie van der Poel keek zondag vol trots toe hoe zijn zoon Mathieu op grandioze wijze de Amstel Gold Race op zijn naam schreef, 29 jaar nadat Van der Poel senior zelf de beste was in de Limburgse wielerklassieker.

"Ik besef zeker dat Mathieu iets unieks heeft gedaan", zei Adrie van der Poel met een grote glimlach. "Ik ben supertrots, dit is gewoon fantastisch."

Mathieu van der Poel begon als de topfavoriet aan de enige klassieker op Nederlandse bodem, maar in de finale leek hij lang kansloos voor de zege. De Nederlander had op 10 kilometer van de streep nog een achterstand van zo'n 50 seconden op koplopers Julian Alaphilippe en Jakob Fuglsang, maar in de laatste 400 meter ging hij over dat duo heen en sprintte hij naar de winst.

Adrie van der Poel, die als verzorger betrokken is bij de ploeg van zijn zoon, zag niet live dat Mathieu gewonnen had. De televisiebeelden die hij in zijn camper tot zijn beschikking had, hadden namelijk een vertraging van een minuut of twee.

"Iemand kwam bij onze auto langs om te vertellen dat Mathieu gewonnen had, maar ik zei: 'Ja, ja, het zal wel'", lachte Van der Poel senior. "Toen ik op de beelden zag dat hij de winnaar was, was het eerste wat ik zei: 'Mafkees.'"

"Je kunt hem gewoon nooit onderschatten, ook niet als hij zo ver achter ligt. Het lijkt misschien niet zo, maar 'Matje' is mentaal zo ontzettend sterk. Zolang ik met hem werk, is er maar één woord dat in zijn woordenboek staat, en dat is winnen."

Adrie van der Poel won de Amstel Gold Race in 1990. (Foto: VI Images)

'Hoe gaat hij het volgend jaar beter doen?'

Winnen deed Mathieu van der Poel heel veel in zijn korte voorjaar op de weg. In vijftien koersdagen boekte hij zes zeges, met Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl en vooral de Amstel Gold Race als de uitschieters.

Zijn vader weet als geen ander dat de verwachtingen voor 'VDP' na de afgelopen twee maanden alleen maar groter zullen worden.

"We moeten dit voorjaar koesteren. Maar het grote probleem is wel: hoe gaat hij het volgend jaar beter doen?", zei Adrie van der Poel met een lach. "Ik denk dat we gewoon moeten doen waar we goed in zijn en reële doelen moeten blijven stellen."

"En ik denk dat het vooral belangrijk is dat we hem koersen moeten laten rijden die hij leuk vindt. Misschien hoort daar ooit ook de Ronde van Frankrijk bij, maar die keuze laten we aan hem. Ik denk dat hij het beste weet wat hij wil en kan."

Mathieu van der Poel sloot zondag zijn wegseizoen (voorlopig) af en gaat zich na een korte vakantie weer richten op het mountainbiken. In die discipline hoopt hij volgend jaar in Tokio olympisch kampioen te worden.