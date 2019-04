Mathieu van der Poel heeft zondag de 54e editie van de Amstel Gold Race gewonnen. De Brabander was in een bizarre finale de sterkste in de sprint en is de eerste Nederlandse winnaar sinds Erik Dekker in 2001.

De 24-jarige Van der Poel, die zijn debuut maakte in de Limburgse klassieker, bleef in de sprint de Australiër Simon Clarke (tweede) en de Deen Jakob Fuglsang (derde) voor. Julian Alaphilippe, die vorige maand Milaan-San Remo won, eindigde als vierde.

Van der Poel is de dertiende Nederlandse winnaar van de Amstel Gold Race. Eerder gingen Jan Raas (vijf keer), Gerrie Knetemann (twee keer), Arie den Hartog, Harrie Stevens, Jacques Hanegraaf, Steven Rooks, Joop Zoetemelk, Jelle Nijdam, Adrie van der Poel, Frans Maassen, Michael Boogerd en Dekker (allen één keer) met de zege aan de haal.

Adrie en Mathieu van der Poel zijn de eerste vader en zoon die de Nederlandse klassieker hebben gewonnen. Adrie van der Poel was in 1990 de sterkste in Limburg.

Voor Van der Poel is het zijn eerste overwinning in een klassieker en zijn zesde overwinning van dit seizoen. De Nederlands kampioen won eerder dit jaar de Brabantse Pijl, Dwars door Vlaanderen, de GP van Denain en ritten in de Ronde van de Sarthe en de Ronde van Antalya.

Minnaard en Van der Lijke in vroege vlucht

De eerste uren van de Amstel Gold Race werden gekleurd door een ontsnapping van elf renners, onder wie Nick van der Lijke en Marco Minnaard. De twee Nederlanders hadden gezelschap van Michael Schär, Julien Bernard, Grega Bole, Marcel Meisen, Aaron Verwilst, Thomas Sprengers, Paolo Simion, Tom Van Asbroeck en Jérôme Baugnies.

Het elftal kreeg alle ruimte van het peloton en reed een maximale voorsprong van bijna acht minuten bij elkaar. Met nog zo’n 90 kilometer te gaan moest Simion door een krampaanval lossen uit de kopgroep.

In het peloton voerde Astana het tempo vervolgens wat op, waardoor de voorsprong van de vluchters langzaamaan terugliep. Dat verschil was op 60 kilometer van de finish nog circa twee minuten. Niet veel later haakten Minnaard en Verwilst af uit de kopgroep.

Van der Poel gaat vroeg in de aanval

Op de Gulpenerberg vond Van der Poel het al tijd om in de aanval te gaan. De Nederlands kampioen kreeg Gorka Izagirre met zich mee, maar het duo werd enkele kilometers later net als de vroege vluchters ingerekend.

Vervolgens demarreerde Alaphilippe en hij kreeg gezelschap van Fuglsang. Kort daarna gingen Michal Kwiatkowski, Matteo Trentin en Michael Woods in de achtervolging, al liet de Canadees zich even later weer terugzakken in het peloton.

Alaphilippe en Fuglsang hadden al snel een voorsprong van vijftig seconden te pakken op het peloton, waaruit Peter Sagan moest lossen. Kwiatkowski en Trentin reden op twintig seconden van het leidende duo.

Mathieu van der Poel kan zege in Amstel Gold Race niet geloven. (Foto: Pro Shots)

Mollema en Van der Poel gaan in achtervolging

Verschillende renners, onder wie Bauke Mollema en Van der Poel, ontsnapten vervolgens uit het peloton, maar ook zij kwamen niet dichter bij de koplopers.

Alaphilippe en Fuglsang leken het te gaan uitvechten voor de overwinning, maar in de laatste 500 meter werden ze toch nog bijgehaald door een achtervolgende groep met onder anderen Van der Poel en Mollema.

In de sprint ging Alaphilippe van ver aan, maar de Fransman werd vervolgens gepasseerd door Van der Poel. De kopman van Corendon-Circus hield knap stand en zorgde zo voor de achttiende Nederlandse overwinning in de Amstel Gold Race.