De Oostenrijker Felix Grossschartner heeft zondag de Ronde van Turkije op zijn naam geschreven. De slotrit werd in Istanboel gewonnen door de Australiër Caleb Ewan, die Fabio Jakobsen in de slotkilometer voorbleef.

De leidende positie van Grosschartner kwam in de laatste en 172 kilometer lange etappe niet meer in gevaar. De eindzege is het grootste succes in de carrière van de 25-jarige Oostenrijker van BORA-hansgrohe, die zaterdag de enige bergetappe won.

Jakobsen was de meest opvallende Nederlander in de rittenkoers die deel uitmaakt van de WorldTour. De sprinter van Deceuninck-Quick Step won de derde etappe en eindigde ook in de eerste rit (tweede) en vierde rit (vijfde) in de top vijf.

De eerste editie van de Ronde van Turkije werd in 2001 verreden en vorig jaar kreeg de koers de WorldTour-status.

Jakobsen moet Ewan voorlaten

In de slotrit werd zondag een kopgroep van vijf renners in de slotfase ingelopen. Nadat de renners door de 5 kilometer lange Eurazië-tunnel onder de Bosporus door reden, mocht het volledige peloton in de zesde en laatste etappe strijden om de winst.

Ewan wist weg te rijden bij de andere snelle mannen en kwam solo over de streep. De sprinter van Lotto-Soudal boekte zijn tweede etappezege in Turkije, want vrijdag won hij al de vierde rit.

Jakobsen eindigde op één seconde als tweede. Achter het 22-jarige talent uit het Gelderse Heukelum won tweevoudig etappewinnaar Sam Bennett de sprint van het peloton.