Annemiek van Vleuten moest zondag in de laatste kilometer van de Amstel Gold Race denken aan La Course van vorig jaar, toen ze vlak voor de finish Anna van der Breggen bijhaalde. In Limburg lukte het de Nederlandse net niet om Katarzyna Niewiadoma in extremis te verschalken.

"Ik had in de finale even een flashback naar La Course, en ik denk een heleboel mensen die op televisie keken ook", zei Van Vleuten, terwijl ze vlak na de streep in Berg en Terblijt aan het uithijgen was.

De wereldkampioene tijdrijden had in de Amstel Gold Race geen antwoord op de versnelling van Niewiadoma op de Cauberg, de laatste heuvel van de koers met de top op 1,4 kilometer van de streep.

Van Vleuten probeerde in de vlakke slotkilometer alles om terug te komen bij de Poolse en ze kwam nog heel dichtbij, maar uiteindelijk zat er niet meer in dan een tweede plek.

"Ik heb het niet echt ergens laten liggen", zei de kopvrouw van Mitchelton-Scott. "Niewiadoma was te goed, te explosief op de Cauberg. Op het eind kwam het echt uit mijn kleine teen. Ik dacht: ik ga nog heel even staan… Maar de koers was net niet lang genoeg."

Van Vleuten bleef er tot de streep in geloven dat de zege erin zat. "Natuurlijk, je moet altijd blijven geloven en blijven trappen. Maar zo verliezen is heel eerlijk; Niewiadoma was gewoon beter op de Cauberg. Ze is de verdiende winnares, dus ik kan wel leven met mijn tweede plek."

'Het was een prachtige koers'

Van Vleuten was zeer actief in de finale van een attractieve editie van de Amstel Gold Race. Net als haar ploeggenote Amanda Spratt deed ze enkele pogingen om weg te komen uit de groep met favorieten, maar de beslissing viel pas op de Cauberg.

"Ik wilde niet niks doen, dus ik had al best wel actief gekoerst voor de laatste keer over de Cauberg", aldus Van Vleuten. "We wilden de koers hard maken en dat is met hulp van andere ploegen ook gelukt. Het was een prachtige wedstrijd."

Van Vleuten deed in Limburg ook veel vertrouwen op voor de komende heuvelklassiekers, woensdag de Waalse Pijl en volgende week zondag Luik-Bastenaken-Luik.

"De vorm is goed, dus ik keek heel erg uit naar deze drie koersen. Het is prachtig dat ik vandaag tot de laatste meters mee kon doen om de zege."