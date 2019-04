Annemiek van Vleuten is er zondag net niet in geslaagd om de zesde editie van de Amstel Gold Race te winnen. De Wageningse moest alleen de Poolse Katarzyna Niewiadoma voor zich dulden.

De 36-jarige Van Vleuten kwam slechts enkele meters tekort voor de overwinning. Marianne Vos eindigde kort achter Niewiadoma en haar landgenote als derde en Demi Vollering kwam als zevende over de finish.

Van Vleuten greep eerder deze maand ook al net naast de winst in de Ronde van Vlaanderen. De kopvrouw van Mitchelton-Scott eindigde twee weken geleden als tweede achter de Italiaanse Martia Bastianelli. In maart was de Nederlandse wel de sterkste in Strade Bianche.

Niewiadoma voorkwam dat Van Vleuten de vijfde Nederlandse winnares van de Amstel Gold Race werd. Vorig jaar ging Chantal Blaak met de zege aan de haal en eerder wonnen Anna van der Breggen (2017), Leontien Zijlaard-Van Moorsel (2002) en Debby Mansveld (2001).

De 24-jarige Niewiadoma boekte haar vijftiende profzege. De renster van Canyon SRAM Racing schreef eerder onder meer de Trofeo Alfredo Binda en twee ritten in de Boels Ladies Tour op haar naam.

Kopgroep van zeven krijgt ruime voorsprong

Al vroeg in de wedstrijd gingen zeven rensters op avontuur, onder wie de Nederlandse vrouwen Nina Buijsman en Danique Braam. Het septet kreeg de ruimte van het peloton en bouwde een maximale voorsprong van 5,5 minuut op.

Het peloton viel ondertussen uiteen, waardoor er een achtervolgende groep van veertien rensters ontstond. Onder anderen Van der Breggen, Van Vleuten, Vos, Lucinda Brand en Vollering maakten deel uit van dit gezelschap.

Kort na de eerste passage van de Cauberg sloten de achtervolgers aan bij de kopgroep, waarbij even later ook Ellen van Dijk zich meldde. Dit gezelschap had met nog 50 kilometer voor de boeg een minuut voorsprong op een tweede groep met onder anderen titelverdedigster Blaak.

Het peloton tijdens de beklimming van de Keutenberg. (Foto: Pro Shots)

Niewiadoma springt weg op Cauberg

Na een kortstondige samensmelting vormde zich na de tweede beklimming van de Cauberg een nieuwe kopgroep. Van Dijk en Blaak misten de slag en Brand haakte even later af door een valpartij, maar de kopvrouw van Team Sunweb knokte zich in de finale terug.

Uiteindelijk bleef een groep van achttien vrouwen over. Daaruit sprong Niewiadoma bij de laatste passage van de Cauberg weg. Van Vleuten ging nog in de achtervolging, maar kwam net te laat om de Poolse nog van de overwinning af te houden.